Товсті рушники є найвразливішими, бо утримують більше вологи й сохнуть набагато повільніше, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Через це він починає пахнути сирістю та пліснявою.
Як покращити запах рушників?
Найкраще сушити рушники на широкій горизонтальній планці. Та якщо є можливість, краще сушити їх на свіжому повітрі, бо через високу вологість, поганий запах знову може з’явитися.
Тонкі рушники можуть висохнути за 6 годин, товстим потрібно вдвічі більше часу. Чим довше рушник залишається вологим, тим більшим є ризик появи затхлості.
Прання теж має значення, тому для уникнення поганого запаху, рушники варто прати окремо від інших речей. Щоб знищити всі бактерії – варто використовувати температуру 60 градусів.
Рушники можуть стати доволі м'якими / Фото Pexels
Фахівці не радять використовувати пом’якшувачі, бо вони покривають волокна плівкою, яка погіршує поглинання води. І не використовуйте багато порошку, бо він не завжди добре виполіскується, а коли залишається у волокнах, то утримує вологу та запахи.
Поганий запах на рушниках утворюється саме через неправильне розвішування, жорстку воду й переповнену пральну машинку. Якщо ретельно висушувати рушники й правильно доглядати за ними, то після прання вони будуть пахнути так, наче з готелю.
Навіть у професійних готелях рушники перуть не лише спеціальними засобами, але оцтом, харчовою содою чи відбілювачем, пише Express. Використання оцту – поширений професійний лайфхак. До прання потрібно додати 2 – 3 склянки оцту, щоб вивести бруд, освіжити колір та повернути їм природну м’якість.
Які треба знати лайфхаки про прання?
Існує лайфхак для прання, який передбачає використання вологої серветки. Завдяки такому застосуванню вдасться зібрати шерсть та ворсинки.
Для очищення підошви кросівок можна використовувати рідину для зняття лаку, меламінову губку або зубну пасту.