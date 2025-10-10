Якщо ви вирощуєте рослини, яким тепло потрібне не тільки влітку, але й протягом цілого року, без обігріву теплиці не обійтися.

Більшість дачників вважають, що щойно настають холоди, період вирощування овочів, фруктів, ягід та квітів закінчується. Втім, це може швидко змінитися, щойно ви зрозумієте, як підтримувати тепло у теплиці протягом цілого року, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Більшість теплиць, у яких вирощують щось і взимку, потребують певного виду опалення.

Як утеплити теплицю взимку?

Способів опалювати і утеплювати теплицю є кілька – і кожен дачник може обрати той, що підходить йому найбільше.

Пасивне сонячне утеплення

Цей спосіб – це сама ідея теплиць: сонячне світло проходить крізь прозорі панелі та утворює тепло всередині. Та для того, аби максимізувати ефект пасивного утеплення, потрібно зробити те, що чимало дачників відкладають, або ж про що не думають взагалі: помити скло. ізоляцію чи пластикові панелі, аби вони пропускали максимум світла.



Скло в теплиці потрібно тримати чистим / Фото Pexels

Недолік – це, звісно, те, що взимку цього тепла точно буде недостатньо.

Бульбашкова плівка

Використання ізоляції – це найпростіший спосіб утеплити теплицю, пише Homes&Gardens. І бульбашкова плівка, яку часто можна знайти у посилках, ідеально підходить для цього. Вона допомагає усунути протяги та зберігати тепле повітря там, де воно має бути – всередині теплиці, біля рослин.

Сонячне опалення

Встановлення сонячних батарей на теплиці – це чудовий спосіб її опалювати. Батареї збиратимуть світло та перетворюватимуть його на електроенергію, що живитиме спеціальний обігрівач.

Геотермальне опалення

За такого виду опалення труби закопуються на кілька метрів під землю у вигляді петлі, що виводить верхівки труб безпосередньо до теплиці. Ці труби заповнюються повітрям чи спеціальною рідиною, як-от пропіленгліколь чи метиловий спирт.

А якщо труби заповнені повітрям, вони можуть навіть працювати у зворотному напрямку: влітку витягувати холодніше повітря з землі, аби охолодити теплицю.

Інфрачервоне опалення

Інфрачервоні обігрівачі нагріватимуть не повітря, а рослини, каркас теплиці та інші предмети, як-от столи. Окрім того, інфрачервоне опалення теплиці може заощадити до 30% на паливо, порівняно з іншими джерелами енергії.

