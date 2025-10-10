Теплица будет оставаться теплой даже в январе: вот как ее обогреть
- Для обогрева теплиц зимой можно использовать пассивное солнечное утепление, пузырьковую пленку, солнечное, геотермальное и инфракрасное отопление.
- Инфракрасное отопление может сэкономить до 30% на топливо, поскольку нагревает растения и предметы, а не воздух.
Если вы выращиваете растения, которым тепло нужно не только летом, но и в течение целого года, без обогрева теплицы не обойтись.
Большинство дачников считают, что как только наступают холода, период выращивания овощей, фруктов, ягод и цветов заканчивается. Впрочем, это может быстро измениться, как только вы поймете, как поддерживать тепло в теплице в течение целого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.
Большинство теплиц, в которых выращивают что-то и зимой, требуют определенного вида отопления.
Как утеплить теплицу зимой?
Способов отапливать и утеплять теплицу есть несколько – и каждый дачник может выбрать тот, что подходит ему больше всего.
Пассивное солнечное утепление
Этот способ – это сама идея теплиц: солнечный свет проходит сквозь прозрачные панели и образует тепло внутри. Но для того, чтобы максимизировать эффект пассивного утепления, нужно сделать то, что многие дачники откладывают, или о чем не думают вообще: помыть стекло. изоляцию или пластиковые панели, чтобы они пропускали максимум света.
Стекло в теплице нужно держать чистым / Фото Pexels
Недостаток – это, конечно, то, что зимой этого тепла точно будет недостаточно.
Пузырьковая пленка
Использование изоляции – это самый простой способ утеплить теплицу, пишет Homes&Gardens. И пузырьковая пленка, которую часто можно найти в посылках, идеально подходит для этого. Она помогает устранить сквозняки и сохранять теплый воздух там, где он должен быть – внутри теплицы, возле растений.
Солнечное отопление
Установка солнечных батарей на теплице – это отличный способ ее отапливать. Батареи будут собирать свет и превращать его в электроэнергию, что будет питать специальный обогреватель.
Геотермальное отопление
При таком виде отопления трубы закапываются на несколько метров под землю в виде петли, что выводит верхушки труб непосредственно в теплицу. Эти трубы заполняются воздухом или специальной жидкостью, например пропиленгликоль или метиловый спирт.
А если трубы заполнены воздухом, они могут даже работать в обратном направлении: летом вытягивать холодный воздух из земли, чтобы охладить теплицу.
Инфракрасное отопление
Инфракрасные обогреватели будут нагревать не воздух, а растения, каркас теплицы и другие предметы, например столы. Кроме того, инфракрасное отопление теплицы может сэкономить до 30% на топливо, по сравнению с другими источниками энергии.
Что еще нужно сделать осенью?
Осень – это прекрасное время, чтобы высадить еще несколько овощей. Оказывается, даже такой холодный осенний месяц подходит для выращивания урожая, если только подобрать культуры правильно.
А вот в другом задании лучше наоборот полениться – и говорится об обрезке. Есть несколько видов растений, которые нельзя обрезать в октябре, чтобы не остаться в следующем году без цветения.
Частые вопросы
Почему важно поддерживать тепло в теплице в течение зимы?
Поддерживать тепло в теплице в течение зимы важно, поскольку это позволяет продолжать выращивание овощей, фруктов, ягод и цветов даже в холодные месяцы года - таким образом, дачники могут получать свежий урожай круглый год.
Какие методы утепления теплицы описаны в статье?
В статье описаны несколько методов утепления теплицы: пассивное солнечное утепление, пузырьковая пленка, солнечное отопление, геотермальное отопление и инфракрасное отопление. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и подходит для разных условий.
Что еще рекомендуется сделать осенью для подготовки теплицы?
Осенью рекомендуется высадить несколько овощей, которые могут расти в холодных условиях, и избегать обрезки определенных растений, чтобы не потерять цветения в следующем году. Это позволит обеспечить лучший урожай и сохранить декоративные свойства растений.
