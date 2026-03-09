З чим носити лофери: стильний гайд на 2026 рік
- Лофери можна стилізувати з сорочкою та спортивними шортами для створення грайливого та зручного образу.
- Вони також добре поєднуються з джинсами прямого крою та блейзером, а також з подовженими блейзерами та спортивними штанами для різних стилів.
Лофери з'явилися ще на початку XX століття і з того часу стали must have доповненням класичного гардероба. Що й не дивно, адже це взуття ідеально поєднує зручність та вишуканість.
Зауважимо, що лофери – універсальне взуття, яке за бажання можна носити мало не цілий рік. Втім, по-справжньому сяють вони саме навесні та восени, у перехідні сезони. А як стилізувати лофери для повсякденних, ділових та навіть вечірніх образів, пише Vogue.
З чим носити лофери?
Сорочка та спортивні шорти
Спортивний стиль та зручність – справжній тренд 2026 року, і лофери ідеально підходять для того, аби створити грайливий та водночас практичний образ. Це також чудова можливість поекспериментувати з текстурами та принтами. Зауважимо, що цьогоріч стилісти зосереджують увагу на вкорочених фасонах сорочок.
Лофери можна поєднувати зі спортивним стилем / Фото з інстаграму
Джинси прямого крою та блейзер
Класичне поєднання, яке завжди у тренді. Якщо хочеться додати трохи барв до звичного образу, можна прикріпити до блейзера яскравий аксесуар – наприклад, текстильну брошку.
Також можна зосередитися на трендових кольорах цього року – коричневому та чорному, пише Glamour. Ці землисті відтінки у поєднанні з замшевою текстурою створять м’який та водночас дуже свіжий образ.
Лофери можна носити з джинсами / Фото з інстаграму
Подовжений блейзер
Лофери та штанні костюми – поєднання, з яким неможливо помилитися. Втім, у 2026 році стилісти рекомендують підшукати також сукню-блейзер, або ж зімпровізувати її з довшого піджака. Щоб було тепліше, образ можна доповнити легінсами чи колготками.
Лофери ідеально поєднуються з блейзером / Фото з інстаграму
Спортивні штани
Ера, коли до спортивних штанів можна було взувати лише кросівки, вже давно позаду. Сучасні модниці поєднують їх з лоферами так само невимушено – і перетворюють будь-які спортивні костюми на вуличні аутфіти.
Лофери можна носити навіть зі спортивними штанами / Фото Shutterstock
Теорія "неправильного взуття" та лофери
Вірусна теорія в тіктоці про "неправильне взуття", можливо, була швидкоплинною, однак стилісти рекомендують використовувати її й надалі. Особливо актуальною вона є, коли мовиться про стилізацію лоферів до повсякденних образів.
Працюючи з клієнтами та аналізуючи стиль наших улюблених знаменитостей, я зрозуміла, що саме аксесуари, які трохи "незвичні" або не відповідають стилю решти образу, роблять його цікавим та особистим,
– поділилася стилістка Еллісон Борнстайн.
Суть теорії полягає у тому, аби для завершення образу вибрати найбільш несподіване взуття. І у 2026 році ним можуть стати саме лофери.
Відтак, їх можна поєднувати не лише зі спортивними штанами чи подовженими блейзерами – але й з байкерськими куртками, літніми сукнями, атласними шортами та спідницями "у підлогу". Межа – лише ваша уява.
