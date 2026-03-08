Коти дряпають речі в домі з багатьох причин: аби виразити хвилювання; позбутися стресу; позначити предмети своїм запахом. Також у такий спосіб тварини видаляють відмерлу частину кігтів та добре потягуються, пише Humane World for Animals.

Господарям котиків важливо розуміти, що їхні улюбленці не думають в категоріях "правильно", чи "неправильно", коли обирають, що саме дряпати. Тож варто знайти варіант, комфортний для всіх.

Як обрати дряпку для кота?

Дряпка для кота – це обов’язкова покупка, що забезпечить спокій та комфорт не тільки улюбленцю, але й господарю. Варіантів є чимало – під різні потреби та бюджет. Деякі дряпки мають схованки, платформи на різній висоті й підвісні іграшки, інші – простіші. Водночас незалежно від складності конструкції, є декілька нюансів, на які слід звернути увагу.

Стійка має бути жорсткою та стабільною. Для додаткової безпеки її можна навіть прикріпити до стіни за допомогою настінного кронштейна.

Стовпчик повинен бути високий – аби кішка могла повністю розтягнутися на ньому, а також, щоб вистачало місця для дряпання.

Для догляду за кігтями котика дряпка має мати не лише вертикальні, але й горизонтальні поверхні для дряпання.

Якщо вдома є кілька котів, дряпок також має бути кілька. Спільне використання такого простору призводить до конкуренції та стресу серед улюбленців.

Матеріалів для дряпок є багато, але слід обирати стовпчик з покриттям, що відмінне від решти матеріалів у домі. Інакше це посилатиме суперечливі сигнали щодо того, які речі в будинку можна дряпати.

Який матеріал для дряпки обрати?

Картон

Це максимально недорогий та доступний матеріал для котячих дряпок. Такі стовпчики навіть можна виготовити самостійно. Картону легко надати різних форм та розмірів, а замінити його дуже просто. Втім, розраховувати на довговічність такої дряпки не варто.

Сизалева мотузка

Стовпчик, обтягнутий сизалевою мотузкою – це універсальний варіант для багатьох котиків. Матеріал дуже міцний та стійкий до зносу, а відтак служитиме довго навіть при інтенсивному використанні, пише Catser.



Сизалева нитка ідеально підходить для дряпок / Фото Pexels

Сизалева тканина

Полотно з сизалевої мотузки – це відмінний варіант для горизонтальної дряпки, якщо котику не подобається дряпатися на стовпчик.

Тканина з конопель

Цей матеріал набуває популярності як екологічно чистий та стійкий варіант. Волокна конопель міцні, а добре виготовлена мотузка витримає навіть суворі вимоги котика.

Килимове покриття

Це зручний, теплий та міцний варіант дряпки, що доступний у найбільшій кількості кольорів та візерунків. З одного боку, це дозволяє вписати дряпку у дизайн квартири. А з іншого – краще не обирати цей матеріал у випадку, якщо підлога вдома викладена килимами.

Дерево

Дерев’яні дряпки дуже довговічні та міцні. Вони чудово вписуються практично у кожен простір і подобаються котам своєю текстурою.

Що робити, щоб кіт припинив дряпати меблі?

Після того як купили дряпку, слід розібратися, як привчити до неї котика. І зробити це можна за декілька простих кроків.

Помістити дряпку у правильне місце

Якщо кішка обожнює дряпати диван, є сенс поставити дряпку біля нього. Якщо ж улюбленцеві припала до душі стіна біля вхідних дверей, отже це й буде локацією для розташування.



Коту потрібно звикнути до дряпки / Фото Pexels

Ознайомити кота з кігтеточкою

Господар знає, що обрав найкращу дряпку, але кіт про це навіть не підозрює. І найпростіший спосіб ознайомити кота з дряпкою – це гратися біля неї. Наприклад, можна використати іграшку-вудку чи лазерний промінь.

Також можна протягом перших кількох днів натирати стовпчик котячою м’ятою: це спонукає тварину досліджувати його.

Важливо! Не можна підносити кота до дряпки та терти його лапами об поверхню. У багатьох тварин це може викликати стрес.

Тимчасово зробити улюблені меблі кота неприємними

Потрібно допомогти коту зрозуміти, наскільки дряпка є кращою за меблі. Найпростіший спосіб це зробити – накрити дивани та столи покривалом, що щільно прилягає. Воно не буде таким приємним для дряпання. А для невеликих поверхонь можна використати двосторонній скотч, який зробить їх липкими.