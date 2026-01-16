Навіщо досвідчені господарки тримають віник на порозі біля дому: ви почнете робити так само
- Досвідчені господині ставлять віник біля порогу, щоб легко очищати взуття від снігу.
- Взуття можна змастити вазеліном або рициновою олією для захисту від налипання снігу.
Досвід – це не просто знання, а можливість суттєво спрощувати собі життя. Наприклад, коли на вулиці сніжно, а до будинку не потрапляє ні каплі води.
Як тільки на вулиці стає сніжно – на порозі постійно утворюється калюжа через взуття, на якому залишається чималий шар непроханого "гостя. Як досвідчені господині позбуваються цієї проблеми – розповідає 24 Канал з посиланням на Thereads Oksana Malaj.
Як впоратися зі снігом на порозі?
Не потрібно ускладнювати собі життя – скористайтеся методом наших бабусь. Вони завжди ставили поруч із порогом віник – і досі нічого кращого вигадати не змогли.
Просте й елегантне рішення проблеми / Фото з Thereads Oksana Malaj
Усі зможуть позбутися снігу на взутті за кілька секунд – і на вашому порозі не буде постійно калюжа води. Так просто – і так дієво!
Як зробити, щоб сніг не налипав на взуття?
Можна потурбуватися про тепло у взутті та чистоту дому заздалегідь. Для цього можна змастити взуття водовідштовхувальними засобами, підказує Top.
Якщо не хочеться витрачатися на різні засоби, то з цим завданням чудово впораються елементарні вазелін або рицинова олія. Вони є доступними та чудово впораються зі снігом.
Які лайфхаки варто спробувати?
Часті питання
Як можна уникнути утворення калюжі на порозі від снігу на взутті?
Щоб уникнути утворення калюжі на порозі, можна скористатися простим методом — поставити віник поруч із дверима, як це робили наші бабусі.
Які засоби можна використовувати для запобігання налипанню снігу на взуття?
Для запобігання налипанню снігу на взуття можна використовувати водовідштовхувальні засоби. Якщо ви не хочете витрачатися на спеціальні засоби, можна скористатися вазеліном або рициновою олією.
Який ще ефект для взуття від рицинової олії?
Рицинова олія не лише буде відштовхувати воду, а й помʼякшуватиме шкіру, що значно полегшить догляд за взуттям.