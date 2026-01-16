Як тільки на вулиці стає сніжно – на порозі постійно утворюється калюжа через взуття, на якому залишається чималий шар непроханого "гостя. Як досвідчені господині позбуваються цієї проблеми – розповідає 24 Канал з посиланням на Thereads Oksana Malaj.

Цікаво знати 90% людей роблять помилку: що треба робити спочатку – пилососити чи витирати пил

Як впоратися зі снігом на порозі?

Не потрібно ускладнювати собі життя – скористайтеся методом наших бабусь. Вони завжди ставили поруч із порогом віник – і досі нічого кращого вигадати не змогли.

Просте й елегантне рішення проблеми / Фото з Thereads Oksana Malaj

Усі зможуть позбутися снігу на взутті за кілька секунд – і на вашому порозі не буде постійно калюжа води. Так просто – і так дієво!

Як зробити, щоб сніг не налипав на взуття?

Можна потурбуватися про тепло у взутті та чистоту дому заздалегідь. Для цього можна змастити взуття водовідштовхувальними засобами, підказує Top.

Якщо не хочеться витрачатися на різні засоби, то з цим завданням чудово впораються елементарні вазелін або рицинова олія. Вони є доступними та чудово впораються зі снігом.

Які лайфхаки варто спробувати?