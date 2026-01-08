Це дуже легко зробити вдома всього за кілька днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Interia. Зелена цибуля може з'явитися на підвіконні без ґрунту, складних умов і спеціальних ламп.

Як швидко виростити зелену цибулю?

Щоб зелень проросла, слід вибрати правильний сорт цибулі. Найкраще підходять середні або дрібні, щільні, без м’яких ділянок і плісняви. Вона не має бути великою, якщо на верхівці вже є зелений пагін — це додатковий плюс.

Домашній інгредієнт / Фото unsplash

Перш ніж пророщувати цибулю, її необхідно замочити у теплій воді хоча б на 6 – 8 годин. Таким коріння "пробуджується" – це значно прискорить ріст зелених пагонів.

Також варто додати дрібку солі або кілька крапель перекису. Найкраще вирощувати у воді, цибулини ставлять щільно в склянку або контейнер так, щоб у воду занурювалася лише нижня частина. Вся цибулина у воді – помилка, вона почне гнити.

Ще один важливий чинник – вода. Її варто змінювати щодня або через день. Саме це зберігає свіжість і прибирає неприємний запах.

Як зберігати зелену цибулю?

Зрізану зелену цибулю слід мити лише перед споживанням та зберігати у сухому місці, пише Przepisy. Надмірна волога скорочує термін зберігання.

Найпростіший спосіб – загорнути зелень у паперовий рушник і покласти в контейнер або пакет у холодильник. Так вона залишається свіжою кілька днів без втрати смаку й текстури.

Які поради стануть у пригоді?