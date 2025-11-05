Специалисты рассказали о нескольких главных ошибках, которых лучше избегать, пишет 24 Канал со ссылкой на Marry Maids. Если начнете их избегать, то окна и зеркала начнут сиять.

Какие ошибки мы делаем во время мытья окон?

Мытье окон в солнечную погоду

В хорошую погоду всем хочется мыть окна, но на солнце моющее средство высыхает слишком быстро, оставляя на поверхности разводы. Лучше мыть окна в облачный день. Тогда и результат можно ожидать намного лучше.

Использование газет

Мытье окон газетами – старый лайфхак, однако имеет определенные подводные камни. Некоторые газеты хорошо полируют стекло, а вот другая могут оставлять разводы. Вместо газет воспользуйтесь салфеткой из микрофибры, которая хорошо впитывает влагу и не поцарапает поверхность.

Мытье жесткой водой

Если окна очень грязные, то перед использованием специального средства для стекла – их промывают обычной водой. Если же на душевом стекле есть минеральные пятна, то это признак того, что ваша вода жесткая. Чтобы избежать белых разводов – используйте дистиллированную воду.



Не стоит мыть окна жесткой водой / Фото Freepek

Неправильные средства для стекла

На ресурсе Tom's Guide говорится о том, что выбор неправильного средства для мытья окон – самая распространенная ошибка. Агрессивные химикаты, абразивные губки могут сделать стекло тусклым. Избегайте отбеливателей и средств на основе аммиака.

Неправильно выбранная ткань

Использование грязной тряпки приведет к тому, что вы только разотрете пыль по всей поверхности окон и оставите на стекле ворсинки. Перед мытьем используйте идеально чистую тряпку.

Как вымыть окна до блеска?