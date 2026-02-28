Когда зимний период прошел со снегопадами и гололедом, следует правильно позаботиться о машине, сообщает Swiat. Важно не только чем мыть, но и в какой последовательности, какие зоны проверить отдельно и каких ошибок избегать.

Как безопасно отмыть авто после зимы?

Начинайте не с губки, а с тщательного предварительного смывания водой. Сначала надо взбить песок и кристаллы соли, иначе во время ручной мойки вы буквально разотрете абразив по кузову. Лучше всего работает мойка под давлением.

Если моете сами – двигайтесь сверху вниз, но нижнюю часть кузова, пороги и арки промывайте дольше, чем обычно. Для основной мойки нужен автошампунь с нейтральным pH. Он смывает дорожный налет без агрессивного воздействия на лак, воск или защитные покрытия.

Удобно использовать два ведра – одно с шампунем, второе для полоскания перчатки или губки. Так меньше грязи возвращается на кузов.

После зимы авто нуждается в уходе / Фото Unsplash

Есть места, которые после зимы нельзя пропускать, даже если снаружи машина уже чистая. Это колесные арки, пороги, нижняя кромка дверей, стыки дверей и багажника, зона под уплотнителями, решетка радиатора, ниши вокруг номерных знаков.

Отдельно стоит промыть днище, если есть такая возможность на мойке. Это один из важнейших этапов после зимнего сезона. Диски и суппорты тоже требуют внимания. На них оседает не только грязь, но и смесь реагентов и тормозной пыли. Для этих зон лучше иметь отдельную щетку или перчатку, чтобы не переносить жесткую грязь на кузов.

После мойки проверьте, нет ли сколов, вздутия краски, рыжих точек на кромках и порогах – именно после очистки такие проблемы видны лучше всего. Финальный этап – сушка. Капли с примесями соли и минералов оставляют пятна, а в швах дольше держится влага. Используйте микрофибру, пройдитесь по стыкам, дверных проемах и крышке багажника. Если есть возможность, нанесите быстрый защитный состав или воск – это дополнительный барьер перед весенней грязью и дождями.

Чем не стоит мыть авто?

Не используйте бытовые средства для посуды, порошки, щелочные кухонные очистители и универсальную химию, пишет Interia. Такие средства могут повредить защитный слой, пересушить резиновые элементы и сделать лак более уязвимым. Также не стоит мыть авто жесткими щетками, старыми тряпками или губками с песком внутри.

После зимы это особенно рискованно, потому что на кузове много абразива. Еще одна ошибка – лить очень горячую воду на холодный кузов, особенно в прохладную погоду. Резкий перепад температур может повредить покрытие и создать лишнюю нагрузку для стекла. Безопаснее мыть авто прохладной или умеренно теплой водой.

