Як відкрити пляшку зеленки та не зафарбувати руки: нарешті розкрито секрет
- Щоб відкрити пляшку зеленки без зафарбування рук, зніміть верхню кришечку, надіньте її на пімпочку без закручування й натисніть.
- Для видалення плям від зеленки з рук використовуйте ватний диск з аміаком або натріть содою, а для йоду — лимонний сік.
Майже кожен стикався з ситуацією, коли після відкриття зеленки руки ще довго залишаються вкритими яскравими зеленими плямами. Захисна пімпочка часто не піддається, і спроби зняти її зубами чи нігтями зазвичай закінчуються зафарбованими руками.
Втім, існує доволі простий спосіб, про який розповіла блогерка Діана Гологовець у своєму інстаграмі.
Як відкрити пляшку зеленки?
Секрет у самій кришечці, яка знаходиться зверху пляшки перед захисною пімпочкою. Достатньо зняти цю кришку, надіти її на пімпочку без закручування й трохи натиснути. Захисний елемент зніметься буквально за секунду – без зусиль та бризок. Цей спосіб підходить не лише для зеленки, але й для йоду чи будь-якого іншого аптечного засобу.
Як відкрити зеленку: дивіться відео
Та якщо так сталося, що зеленка все ж таки зафарбувала руки, то є лайфхак, який допоможе її швидко відмити, йдеться в тіктоці @anri.pharm. За словами фармацевтки, потрібен ватний диск та аміак. За її словами, змоченим ватним диском потрібно протерти шкіру, щоб побачити результат за кілька хвилин.
Як відмити зеленку з рук: дивіться відео
Допомагає видалити плями від зеленки звичайна харчова сода. Треба намочити шкіру й натерти содою плями, а тоді змити водою й нанести зволожувальний крем. Якщо ж руки забруднені від йоду, то допоможе лимон чи лимонний рік. Потрібно вичавити трохи соку чи потерти ділянку лимоном до моменту, поки йод не зникне.
Які ще поради варто знати?
