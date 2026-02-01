Мурахи здатні проникати через мікроскопічні щілини, сміттєві контейнери, каналізацію чи тріщини в стінах, пише Martha Stewart. Одна мураха залишає після себе феромонний слід, тому вже за короткий час може з’явитися ціла колона.

Комахи здатні пошкодити вологу деревину чи ще більше розширити тріщини, тому їх варто одразу позбуватися при найменшій появі.

Чим відлякати мурах з дому?

Діатомова земля

Діатоміт – це дрібний порошок зі скам’янілих мікроводоростей. Він безпечний для людей і тварин, але згубний для комах. Потрапляючи на тіло мурахи, він пошкоджує захисний шар, тож це призводить до зневоднення. Достатньо лише тонким шаром його розсипати вздовж плінтусів, у щілинах чи там, де ви помічали мурах. Для дому підходить харчова діатомова земля.



Ефірні олії

Ароматні олії приємні для людей, але не для мурах. М’ята перцева, чайне дерево чи евкаліпт добре працюють як природні репеленти. Потрібно кілька крапель ефірної олії розвести у воді з невеликою кількістю миючого засобу й розпилити у проблемних зонах. Також можна в олії змочити ватні диски й розкласти біля дверей, вікон чи під раковиною.

Оцтовий розчин

Звичайний розчин на основі оцту й води в однакових пропорціях допомагає стерти запахові сліди, за якими орієнтуються мурахи. Треба лише обробити ним місця, де вони з’являються, щоб порушити їхні маршрути.

Щоб мурахи не поверталося, важливо прибирати все, що їх приваблює. Герметизуйте щілини й тріщини, регулярно виносьте сміття, усувайте протікання та зберігайте продукти в щільно закритих контейнерах. Навіть дрібні крихти можуть привабити мурах.

Якщо вдома є ще й миші, то їх теж можна досить просто вивести, пише Mirror. Гризунів можна відлякати, розкладаючи зубчики часнику біля входу та сміттєвої корзини, оскільки сильний запах часнику їх відлякує. Для ефективності часник слід замінювати раз на кілька днів, і цей метод особливо корисний для захисту комор і підвалів від мишей.

Які ще поради варто знати?