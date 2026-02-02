Впрочем, существует довольно простой способ, о котором рассказала блогерша Диана Гологовец в своем инстаграме.

Как открыть бутылку зеленки?

Секрет в самой крышечке, которая находится сверху бутылки перед защитной пимпочкой. Достаточно снять эту крышку, надеть ее на пимпочку без закручивания и немного нажать. Защитный элемент снимется буквально за секунду – без усилий и брызг. Этот способ подходит не только для зеленки, но и для йода или любого другого аптечного средства.

Как открыть зеленку: смотрите видео

Но если так случилось, что зеленка все же закрасила руки, то есть лайфхак, который поможет ее быстро отмыть, говорится в тиктоке @anri.pharm. По словам фармацевта, нужен ватный диск и аммиак. По ее словам, смоченным ватным диском нужно протереть кожу, чтобы увидеть результат за несколько минут.

Как отмыть зеленку с рук: смотрите видео

Помогает удалить пятна от зеленки обычная пищевая сода. Надо намочить кожу и натереть содой пятна, а потом смыть водой и нанести увлажняющий крем. Если же руки загрязнены от йода, то поможет лимон или лимонный год. Нужно выжать немного сока или потереть участок лимоном до момента, пока йод не исчезнет.

