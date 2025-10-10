Непотрібна частина фрукта здатна зволожити шкіру, полірувати метал, усувати неприємні запахи й навіть впливати на ріст рослин, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Перш ніж кидати шкірку у сміття, спробуйте використати її з користю.
Як використовувати бананову шкірку?
Для краси й догляду за собою
- Зволоження шкіри
У банановій шкірці міститься волога й багато калію, тож вона здатна пом’якшити й зволожити шкіру. Внутрішньою стороною потрібно провести по обличчю чи сухих ділянках шкіри, масажуючи 5 хвилин, а тоді змити прохолодною водою.
- Заспокоєння подразнення
Завдяки антиоксидантам бананова шкірка допомагає заспокоїти подразнену шкіру. Шматочки потрібно нанести на обличчя на 5 хвилин, а тоді змити водою.
- Відбілювання зубів
Впродовж 2 – 3 хвилин щодня натирайте зуби внутрішньою частиною бананової шкірки. Це допоможе видалити наліт й зробити посмішку світлішою.
У побуті
- Виведення запахів зі смітника
Кілька шматочків бананової шкірки покладіть під пакет в сміттєвому відрі. Вони допоможуть увібрати неприємні запахи й додадуть легкого фруктового аромату. Після кожного винесення сміття шкірки потрібно змінювати.
Бананову шкірку не варто викидати / Фото Pexels
- Полірування металу
У банановій шкірці містяться природні олії, які діють як полірувальний засіб. Змішайте м’яку частину бананової шкіри з невеликою кількістю води до утворення пастоподібної консистенції, а тоді нанесіть на потьмяніле срібло чи нержавійку. Далі треба все відполірувати м’якою тканиною.
- Видалення потертостей
Внутрішня сторона шкірки допоможе прибрати подряпини на взутті чи підлозі. Потрібно просто потерти проблемну ділянку, а тоді витерти чистою ганчіркою. Природний віск шкірки надасть легкого блиску.
- Підживлення рослин
Бананову шкірку можна на кілька днів замочити у воді й використати для поливу кімнатних рослин. Настій, що насичений калієм та фосфором, сприятиме росту без хімічних добавок.
Видання The Spruce зазначає, що бананову шкірку можна додавати до компостної ями, оскільки в ній міститься велике джерело азоту. Компост з бананової шкірки можна використовувати для підживлення в саду, додавати до сумішей горщиків чи покращувати ґрунт.
Також подрібнену бананову шкірку можна просто розкинути по ґрунту як мульчу. Втім, дачники радять її все ж таки накрити деревною стружкою чи соломою, щоб захистити від комах.
Що робити з опалими яблуками?
Британські експерти з Express кажуть, що опалі фрукти є розсадниками бактерій. Гнилі фрукти можуть приваблювати небажаних комах та шкідників. Опалі яблука треба зібрати якомога швидше, щоб мати змогу із зібраного урожаю ще зробити варення чи сік.