Ось чому морква гниє за кілька тижнів: потрібно лише змінити її зберігання
- Морква швидко гниє через неправильні умови зберігання, грибкові захворювання та пошкодження під час вирощування.
- Для зберігання моркви рекомендується використовувати каструлі, пластикові або дерев'яні ящики, поліетиленові пакети, тирсу, цибулеве чи часникове лушпиння, а також пісок, щоб уникнути псування.
Деякі господарі не розуміють, чому так швидко гниє морква, однак тут вся справа у зберіганні, а не якомусь поганому сорті. Якщо умови не відповідають нормам, то псуватися будуть навіть якісні коренеплоди.
Гниттю можна запобігти, якщо знайти важливі правила зберігання овочів, пише Fermer.blog. У холодильнику морква може зберігатися місяць, а при кімнатній температурі – до двох місяців.
При правильному зберіганні у коморі коренеплоди здатні пролежати від 6 місяців до року. Втім, час від часу овочі все одно треба перевіряти й утилізовувати ті, що починають псуватися.
Чому псується морква?
Нерідко морква гниє через зараження грибковими хворобами ще на грядці, а ще – через надмірну вологість повітря, зміну температури й порушення правил зберігання. Якщо коренеплоди були пошкодженими, то саме в ці плоди найшвидше проникне інфекція.
Як потрібно зберігати моркву?
Зберігання в каструлях
Моркву потрібно помити, обрізати бадилля та ретельно просушити. Далі овочі треба щільно встановити вертикально в каструлю, накрити папером й закрити кришкою.
Зберігання в пластикових ящиках
Пластикові ящики не вбирають вологу та є стійкими до плісняви. На дно варто насипати матеріал, що поглинає вологу, а тоді укласти моркву. В один ящик рекомендовано класти до 20 кілограмів моркви.
Прості способи зберігання моркви / Фото Pexels
Зберігання в дерев’яних ящиках
Моркву потрібно укласти в дерев’яні ящики, накрити кришкою й розмістити в коморі на стелажі. Ящик не повинен торкатися підлоги та стін. Така дія забезпечить кращу циркуляцію повітря й зменшить ризик псування.
Зберігання в поліетиленових пакетах
Овочі потрібно скласти у щільні пакети й зробити отвори для стікання конденсату. Зав’язувати їх не варто, щоб уникнути накопичення вуглекислого газу, бо саме він прискорює гниття плодів.
Зберігання в тирсі
У тирсі містяться речовини, що стримують розвиток грибків. Моркву потрібно пересипати тирсою в ящику й зберігати на полиці в коморі.
Зберігання в цибулевому чи часниковому лушпинні
Коренеплоди потрібно загорнути в сухе лушпиння, а тоді поскладати в мішки. Такі відходи від цибулі чи часнику добре вбирають зайву вологу, через яку часто гниє морква.
Зберігання в піску
Моркву рекомендовано викласти шарами, пересипаючи сухим піском. Цей метод дозволить зберегти коренеплоди до метра у висоту.
Як зберігати картоплю?
Картоплю слід зберігати при температурі 2 – 10 градусів і вологості 80%, пише Good Food. За таких умов овочі будуть довго зберігатися. Ідеальними місцями для зберігання картоплі у квартирі є тамбури або засклені балкони, а вдома її слід тримати подалі від опалювальних приладів.
