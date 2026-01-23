Гниение можно предотвратить, если найти важные правила хранения овощей, пишет Fermer.blog. В холодильнике морковь может храниться месяц, а при комнатной температуре – до двух месяцев.

При правильном хранении в кладовке корнеплоды способны пролежать от 6 месяцев до года. Впрочем, время от времени овощи все равно надо проверять и утилизировать те, что начинают портиться.

Почему портится морковь?

Нередко морковь гниет из-за заражения грибковыми болезнями еще на грядке, а еще – из-за чрезмерной влажности воздуха, смены температуры и нарушения правил хранения. Если корнеплоды были поврежденными, то именно в эти плоды быстрее всего проникнет инфекция.

Как нужно хранить морковь?

Хранение в кастрюлях

Морковь нужно помыть, обрезать ботву и тщательно просушить. Далее овощи надо плотно установить вертикально в кастрюлю, накрыть бумагой и закрыть крышкой.

Хранение в пластиковых ящиках

Пластиковые ящики не впитывают влагу и устойчивы к плесени. На дно стоит насыпать материал, поглощающий влагу, а потом уложить морковь. В один ящик рекомендуется класть до 20 килограммов моркови.



Простые способы хранения моркови / Фото Pexels

Хранение в деревянных ящиках

Морковь нужно уложить в деревянные ящики, накрыть крышкой и разместить в кладовой на стеллаже. Ящик не должен касаться пола и стен. Такое действие обеспечит лучшую циркуляцию воздуха и уменьшит риск порчи.

Хранение в полиэтиленовых пакетах

Овощи нужно сложить в плотные пакеты и сделать отверстия для стекания конденсата. Завязывать их не стоит, во избежание накопления углекислого газа, потому что именно он ускоряет гниение плодов.

Хранение в опилках

В опилках содержатся вещества, сдерживающие развитие грибков. Морковь нужно пересыпать опилками в ящике и хранить на полке в кладовке.

Хранение в луковой или чесночной шелухе

Корнеплоды нужно завернуть в сухую шелуху, а потом сложить в мешки. Такие отходы от лука или чеснока хорошо впитывают лишнюю влагу, из-за которой часто гниет морковь.

Хранение в песке

Морковь рекомендуется выложить слоями, пересыпая сухим песком. Этот метод позволит сохранить корнеплоды до метра в высоту.

Как хранить картофель?

Картофель следует хранить при температуре 2 – 10 градусов и влажности 80%, пишет Good Food. При таких условиях овощи будут долго храниться. Идеальными местами для хранения картофеля в квартире являются тамбуры или застекленные балконы, а дома ее следует держать подальше от отопительных приборов.

