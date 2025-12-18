Цей список – табу: які зимові речі не можна прати у пральній машині
- Вовняні та кашемірові вироби, хутро, речі з шкіряними вставками, зимові пальта та твідові вироби не слід прати в пральній машині, оскільки вони можуть втратити форму або пошкодити машину.
- Ручне прання у прохолодній воді з м’яким засобом чи професійна хімчистка є найкращими методами для догляду за делікатними зимовими речами.
Пральна машина є головним помічником у домі, проте інколи вона може зіпсувати дорогі речі. Особливо ретельного ставлення потребує зимовий одяг.
Деякі зимові речі після такого прання не просто псуються – вони втрачають вигляд без шансу на відновлення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Usterka. Пральна машина – надійний помічник, але доречний не у всіх випадках.
Що не варто класти у пралку?
Вовна та кашемір є першими у списку табу для пральної машини. Светри, кардигани, шапки з цих натуральних тканин також можуть зменшити на кілька розмірів і втратити свій презентабельний вигляд.
Наступний пункт – хутро або зі шкіряними вставками, навіть якщо хутро лише на комірі. Вода й механічний рух барабана псують структуру матеріалу. Шкіра твердне, хутро злипається, а повернути первинний вигляд практично неможливо.
Улюблене зимове пальто, твідові вироби та щільні вовняні тканини з підкладкою також не варто прати. Вони важкі, довго вбирають воду. Через свою вагу вони погано "віджимаються" і можуть навіть пошкодити пральну машину. У результаті тканина може перекоситися, а крім того доведеться викликати майстра.
Як прати делікатні зимові речі?
Ручне прання у прохолодній воді з м’яким засобом найкраще рішення для делікатних тканин, пише Jack. Без різких рухів і без викручування – тільки обережне полоскання.
Ще один варіант – хімчистка та професійне чищення. Це дорожче за звичайне прання, але дешевше, ніж змінювати весь зимовий гардероб.
Корисні підказки з догляду за речами
- Якщо білі шкарпетки стали сірими – цей секрет миттю поверне їх яскравий вигляд.
- А джинси потрібно прати не так часто, інакше вони швидко будуть зношуватися.
