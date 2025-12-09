Це ще не привід панікувати – у більшості випадків пух легко повертається до свого об’єму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток Sasha Krasnoportko. Є простий спосіб, який не потребує спеціальної техніки й дозволяє відновити куртку буквально за лічені хвилини.

Як врятувати куртку після "агресивного прання"?

Якщо після прання пуховик ніби зібрався у "клубочки", ви можете легко повернути його форму. Для цього щільно закрийте низ куртки та один із рукавів прищіпками – так ви не дасте повітрю вийти назовні. Відкритим має залишатися лише один рукав. Саме через нього ви подаватимете повітря всередину.

Увімкніть фен на найнижчий режим або на прохолодне повітря – гаряче може пошкодити тканину та наповнювач. Обережно направляйте повітря всередину куртки відкритим рукавом, дозволяючи "клубочкам" розправлятися.

Поки фен працює, легенько збивайте пух руками, вішалкою або іншим предметом. Це допоможе "розбити" грудочки та повернути куртці рівномірний об’єм.

Процес займе трохи часу, тому дійте спокійно і робіть короткі перерви, щоб не перегріти фен. Головне – працювати акуратно та не використовувати високу температуру. Після такого відновлення куртка знову стане пишною, а наповнювач рівномірно розподілиться всередині.

При якій температурі можна прати пуховик?

Пухову куртку варто прати в делікатному режимі за температури не більше 30 градусів, пише Kathmandu. Якщо доступно, виберіть опцію "додаткове полоскання".

Використовуйте мийний засіб для пуху – звичайні засоби для прання не працюють. Ці правила виглядають просто, але їх дотримання допоможе зберегти якість речі впродовж тривалого часу.

