Этот список – табу: какие зимние вещи нельзя стирать в стиральной машине
- Шерстяные и кашемировые изделия, мех, вещи с кожаными вставками, зимние пальто и твидовые изделия не следует стирать в стиральной машине, поскольку они могут потерять форму или повредить машину.
- Ручная стирка в прохладной воде с мягким средством или профессиональная химчистка являются лучшими методами для ухода за деликатными зимними вещами.
Стиральная машина является главным помощником в доме, однако иногда она может испортить дорогие вещи. Особенно тщательного отношения требует зимняя одежда.
Некоторые зимние вещи после такой стирки не просто портятся – они теряют вид без шанса на восстановление, сообщает 24 Канал со ссылкой на Usterka. Стиральная машина – надежный помощник, но уместен не во всех случаях.
Интересно Как вернуть жизнь куртке после стирки: лайфхак с Тиктока, который реально работает
Что не стоит класть в стиралку?
Шерсть и кашемир являются первыми в списке табу для стиральной машины. Свитера, кардиганы, шапки из этих натуральных тканей также могут уменьшиться на несколько размеров и потерять свой презентабельный вид.
Следующий пункт – мех или с кожаными вставками, даже если мех только на воротнике. Вода и механическое движение барабана портят структуру материала. Кожа твердеет, мех слипается, а вернуть первоначальный вид практически невозможно.
До речі, знайти пральний порошок, кондиціонер для білизни, кисневий порошок за найкращими цінами можна на Prom. А ще сушарки, гель для прання, капсули і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.
Любимое зимнее пальто, твидовые изделия и плотные шерстяные ткани с подкладкой также не стоит стирать. Они тяжелые, долго впитывают воду. Из-за своего веса они плохо "отжимаются" и могут даже повредить стиральную машину. В результате ткань может перекоситься, а кроме того придется вызывать мастера.
Как стирать деликатные зимние вещи?
Ручная стирка в прохладной воде с мягким средством лучшее решение для деликатных тканей, пишет Jack. Без резких движений и без выкручивания – только осторожное полоскание.
Еще один вариант – химчистка и профессиональная чистка. Это дороже обычной стирки, но дешевле, чем менять весь зимний гардероб.
Полезные подсказки по уходу за вещами
- Если белые носки стали серыми – этот секрет мигом вернет их яркий вид.
- А джинсы нужно стирать не так часто, иначе они быстро будут изнашиваться.
Частые вопросы
Какие зимние вещи не рекомендуется стирать в стиральной машине?
Не рекомендуется стирать в стиральной машине шерстяные и кашемировые изделия, свитера, кардиганы, шапки, а также вещи с мехом или кожаными вставками - даже если мех только на воротнике.
Почему стиральная машина может испортить зимние вещи?
Стиральная машина может испортить зимние вещи, поскольку вода и механическое движение барабана портят структуру материала - кожа становится твердой, мех слипается, а ткань может перекоситься.
Какие альтернативы существуют для стирки деликатных зимних вещей?
Альтернативами для стирки деликатных зимних вещей является ручная стирка в прохладной воде с мягким средством или обращение в химчистку и профессиональную чистку.
Какие зимние вещи не рекомендуется стирать в стиральной машине?
Не рекомендуется стирать в стиральной машине шерстяные и кашемировые изделия, свитера, кардиганы, шапки, а также вещи с мехом или кожаными вставками - даже если мех только на воротнике.
Почему стиральная машина может испортить зимние вещи?
Стиральная машина может испортить зимние вещи, поскольку вода и механическое движение барабана портят структуру материала - кожа становится твердой, мех слипается, а ткань может перекоситься.
Какие альтернативы существуют для стирки деликатных зимних вещей?
Альтернативами для стирки деликатных зимних вещей является ручная стирка в прохладной воде с мягким средством или обращение в химчистку и профессиональную чистку.