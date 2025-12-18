Укр Рус
Лайфхаки Хитрости на каждый день Этот список – табу: какие зимние вещи нельзя стирать в стиральной машине
18 декабря, 10:37
2

Этот список – табу: какие зимние вещи нельзя стирать в стиральной машине

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Шерстяные и кашемировые изделия, мех, вещи с кожаными вставками, зимние пальто и твидовые изделия не следует стирать в стиральной машине, поскольку они могут потерять форму или повредить машину.
  • Ручная стирка в прохладной воде с мягким средством или профессиональная химчистка являются лучшими методами для ухода за деликатными зимними вещами.

Стиральная машина является главным помощником в доме, однако иногда она может испортить дорогие вещи. Особенно тщательного отношения требует зимняя одежда.

Некоторые зимние вещи после такой стирки не просто портятся – они теряют вид без шанса на восстановление, сообщает 24 Канал со ссылкой на Usterka. Стиральная машина – надежный помощник, но уместен не во всех случаях.

Интересно Как вернуть жизнь куртке после стирки: лайфхак с Тиктока, который реально работает

Что не стоит класть в стиралку?

Шерсть и кашемир являются первыми в списке табу для стиральной машины. Свитера, кардиганы, шапки из этих натуральных тканей также могут уменьшиться на несколько размеров и потерять свой презентабельный вид.

Как уберечь зимние вещи / Фото unsplash

Следующий пункт – мех или с кожаными вставками, даже если мех только на воротнике. Вода и механическое движение барабана портят структуру материала. Кожа твердеет, мех слипается, а вернуть первоначальный вид практически невозможно.

До речі, знайти пральний порошок, кондиціонер для білизни, кисневий порошок за найкращими цінами можна на Prom. А ще сушарки, гель для прання, капсули і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Любимое зимнее пальто, твидовые изделия и плотные шерстяные ткани с подкладкой также не стоит стирать. Они тяжелые, долго впитывают воду. Из-за своего веса они плохо "отжимаются" и могут даже повредить стиральную машину. В результате ткань может перекоситься, а кроме того придется вызывать мастера.

Как стирать деликатные зимние вещи?

Ручная стирка в прохладной воде с мягким средством лучшее решение для деликатных тканей, пишет Jack. Без резких движений и без выкручивания – только осторожное полоскание.

Еще один вариант – химчистка и профессиональная чистка. Это дороже обычной стирки, но дешевле, чем менять весь зимний гардероб.

Полезные подсказки по уходу за вещами

  • Если белые носки стали серыми – этот секрет мигом вернет их яркий вид.
  • А джинсы нужно стирать не так часто, иначе они быстро будут изнашиваться.

Частые вопросы

Какие зимние вещи не рекомендуется стирать в стиральной машине?

Не рекомендуется стирать в стиральной машине шерстяные и кашемировые изделия, свитера, кардиганы, шапки, а также вещи с мехом или кожаными вставками - даже если мех только на воротнике.

Почему стиральная машина может испортить зимние вещи?

Стиральная машина может испортить зимние вещи, поскольку вода и механическое движение барабана портят структуру материала - кожа становится твердой, мех слипается, а ткань может перекоситься.

Какие альтернативы существуют для стирки деликатных зимних вещей?

Альтернативами для стирки деликатных зимних вещей является ручная стирка в прохладной воде с мягким средством или обращение в химчистку и профессиональную чистку.

Какие зимние вещи не рекомендуется стирать в стиральной машине?

Не рекомендуется стирать в стиральной машине шерстяные и кашемировые изделия, свитера, кардиганы, шапки, а также вещи с мехом или кожаными вставками - даже если мех только на воротнике.

Почему стиральная машина может испортить зимние вещи?

Стиральная машина может испортить зимние вещи, поскольку вода и механическое движение барабана портят структуру материала - кожа становится твердой, мех слипается, а ткань может перекоситься.

Какие альтернативы существуют для стирки деликатных зимних вещей?

Альтернативами для стирки деликатных зимних вещей является ручная стирка в прохладной воде с мягким средством или обращение в химчистку и профессиональную чистку.