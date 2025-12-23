Укр Рус
23 грудня, 22:20
Дві секретні краплі на ватяний диск – і не треба ніякої пралки: чудодійний спосіб для пуховика

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Пуховик можна почистити без використання пральної машини, щоб уникнути ризику пошкодження.
  • Існує метод очищення пуховика від плям за допомогою двох секретних крапель на ватяний диск.

Прання пуховика – це ще та морока, яка супроводжується безліччю ризиків. Є гарні новини: доглядати за чистотою куртки можна без пральної машини.

Пуховик – дуже вибагливий у догляді одяг. Достатньо однієї помилки під час прання, щоб він "збився" та втратив свій вигляд. Однак є інших спосіб почистити його від плям, про який розповість 24 Канал з посиланням на TVN

Як почистити пуховик без прання? 

Для чищення пуховика вам потрібні лише ватяний диск, кілька крапель нашатирного спирту і суха серветка. Цей засіб підійде для локальних плям, і не треба турбуватися про вигляд куртки. 

Доглядати за пуховиком не так складно / Фото Freepik

Просто капніть спирт на ватяний диск, протріть засмальцьовані або брудні ділянки мʼякими дотиками й залиште куртку на 5 хвилин. Потім просто обробіть ці місця сухою серветкою. 

Забруднення зникнуть, а вигляду вашої куртки нічого не загрожуватиме. 

Як це працює? 

Нашатирний спирт не просто розчиняє жирові сліди – він майже одразу випаровується. Завдяки цьому не залишається жодних розводів, а наповнювач буде сухим, розповідає Mrowka

Якщо ви застосовуєте цей спосіб вперше, то краще потренуватися на непомітній ділянці. А що стосується делікатних ділянок, то в цьому випадку краще не ризикувати. 

Які ще підказки стануть у пригоді? 

  • Якщо зникло світло, то ви можете зробити одяг гладким без праски.
  • А якщо у вашій квартирі прохолодно, то цей спосіб допоможе висушити білизну після прання. 

