Пуховик – дуже вибагливий у догляді одяг. Достатньо однієї помилки під час прання, щоб він "збився" та втратив свій вигляд. Однак є інших спосіб почистити його від плям, про який розповість 24 Канал з посиланням на TVN.
Як почистити пуховик без прання?
Для чищення пуховика вам потрібні лише ватяний диск, кілька крапель нашатирного спирту і суха серветка. Цей засіб підійде для локальних плям, і не треба турбуватися про вигляд куртки.
Доглядати за пуховиком не так складно / Фото Freepik
Просто капніть спирт на ватяний диск, протріть засмальцьовані або брудні ділянки мʼякими дотиками й залиште куртку на 5 хвилин. Потім просто обробіть ці місця сухою серветкою.
Забруднення зникнуть, а вигляду вашої куртки нічого не загрожуватиме.
Як це працює?
Нашатирний спирт не просто розчиняє жирові сліди – він майже одразу випаровується. Завдяки цьому не залишається жодних розводів, а наповнювач буде сухим, розповідає Mrowka.
Якщо ви застосовуєте цей спосіб вперше, то краще потренуватися на непомітній ділянці. А що стосується делікатних ділянок, то в цьому випадку краще не ризикувати.
Які ще підказки стануть у пригоді?
