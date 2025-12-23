Пуховик – дуже вибагливий у догляді одяг. Достатньо однієї помилки під час прання, щоб він "збився" та втратив свій вигляд. Однак є інших спосіб почистити його від плям, про який розповість 24 Канал з посиланням на TVN.

Як почистити пуховик без прання?

Для чищення пуховика вам потрібні лише ватяний диск, кілька крапель нашатирного спирту і суха серветка. Цей засіб підійде для локальних плям, і не треба турбуватися про вигляд куртки.

Доглядати за пуховиком не так складно / Фото Freepik

Просто капніть спирт на ватяний диск, протріть засмальцьовані або брудні ділянки мʼякими дотиками й залиште куртку на 5 хвилин. Потім просто обробіть ці місця сухою серветкою.

Забруднення зникнуть, а вигляду вашої куртки нічого не загрожуватиме.

Як це працює?

Нашатирний спирт не просто розчиняє жирові сліди – він майже одразу випаровується. Завдяки цьому не залишається жодних розводів, а наповнювач буде сухим, розповідає Mrowka.

Якщо ви застосовуєте цей спосіб вперше, то краще потренуватися на непомітній ділянці. А що стосується делікатних ділянок, то в цьому випадку краще не ризикувати.

Які ще підказки стануть у пригоді?