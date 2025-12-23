Орхідеї мають серед квітникарів репутацію вибагливих та важких у вирощуванні рослин. Втім, виявляється, якщо не припускатися кількох помилок, орхідеї будуть цвісти і тішити око практично цілий рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.
Які є основні помилки у догляді за орхідеями?
Недостатній чи надмірний полив
Орхідеї – це саме ті рослини, що потребують "правильної" кількості вологи для того, аби процвітати. Якщо ви поллєте рослину надто сильно, в неї можуть почати гнити корені, і це призведе до загибелі рослини, пише Better Hpmes&Garden. А ось якщо її не поливати, це також не призведе ні до чого хорошого. Зазвичай у будинку умови для рослини надто сухі, і вона почне засихати.
Для того, аби підтримувати орхідею, найкраще поливати її раз на тиждень, в ідеалі вранці. Так до настання темряви вся вода встигає стекти, і це запобігає розвитку хвороб. Але водночас слід підтримувати високу вологість навколо орхідеї: обприскувати листя чи поставити поряд горщик з галькою та водою.
Неправильний тип ґрунту
Стандартна суміш для горщиків точно не підійде для орхідеї. В природі ці рослини ростуть на деревах без ґрунту, і вдома він їм також не потрібний. Натомість потрібно придбати для орхідеї спеціальну суміш для посадки орхідей.
Або ж можна приготувати таку суміш вдома самостійно: візьміть 80% кори ялиці та 20% сфагнуму.
Орхідеї потребують спеціального ґрунту / Фото Pexels
Закритий горщик
Коріння орхідеї загине, якщо не матиме досить хорошої циркуляції повітря. А закритий горщик – це "квиток в один кінець" до кореневої гнилі та загибелі орхідеї. Коріння в природі поглинає і вологу, і поживні речовини прямо з повітря та дощу, тому переконайтеся, що ви обрали горщик, який імітує природне середовище орхідеї.
Надто багато сонця
Східні та південні вікна – це чудове розміщення для багатьох рослин, але не для орхідей. Натомість спробуйте відтворити умови на підстилці тропічного лісу – а це означає непряме плямисте світло. Якщо поставити орхідею на повне сонце, рослина просто "згорить" та надто швидко втрачатиме воду.
