Головний секрет ідеального порядку полягає в регулярних діях, пише Ideal Home. Не завжди для охайного дому потрібне постійне генеральне прибирання. Не допустити хаосу набагато простіше.

Читайте також Не викидайте затискачі до хліба: їх можна використати повторно

Як підтримувати порядок вдома?

Дитячі малюнки

Для багатьох батьків це дуже чутлива тема. Проте малюнки, аплікації чи вироби з садочка або школи швидко накопичуються, а позбутися їх не дозволяє совість.

Професійні організатори радять батькам стати кураторами домашнього музею й залишати лише ті роботи, які мають особливе значення. Решту можна викидати. Завдяки такому підходу збережеться пам’ять, а оселя не перетвориться на безліч аркушів з малюнками.



Деякі дитячі малюнки варто викидати / Фото Pexels

Старі квитанції

Чеки можуть роками жити у шухлядах, сумках чи гаманцях. Більшість з них втратили вже давно актуальність, тому мінімалісти радять одразу викидати те, що не має гарантійної чи фінансової цінності.

Небажану пошту

Рекламні листівки чи акційні буклети створюють відчуття безладу. Більшість мінімалістів не дозволяють цим паперам опинятися вдома. Вони сортують їх одразу біля дверей чи поштової скриньки.

Одяг, який зберігається "на колись"

Гардероб – одна з найскладніших зон для розхламлення. Часто більшість речей зберігаються на колись, але з часом річ втрачає актуальність. Якщо ви не хочете її одягнути зараз – то і не схочете колись. Саме тому її варто продати чи комусь віддати.

Чому не варто викидати лотки з-під яєць?

Лотки з-під яєць можна використовувати як екологічні контейнери для розсади, які з часом розкладаються в ґрунті, не травмуючи кореневу систему рослин, йдеться в тіктоці @gardening.with.ish. Для вирощування рослин в картонних лотках потрібно заповнити їх легким ґрунтом, зробити отвори для дренажу і накрити плівкою для збереження тепла.

Які ще є корисні новини?