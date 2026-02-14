Ничто так не оживляет гостиную, как свежий букет цветов. Впрочем, всего несколько ошибок в уходе, и всего за 3 – 4 дня соцветия повесят головы, а лепестки начнут опадать, пишет Martha Stewart.

Что делать, чтобы букет стоял дольше?

Чистая ваза

Не помыть вазу перед тем, как ставить цветы – это первая ошибка, за которую придется дорого заплатить. И просто воды для чистки недостаточно: смешайте немного отбеливателя с водой, а тогда тщательно прополощите этой смесью вазу.

Обрежьте стебли

Для того, чтобы цветы лучше впитывали воду, стебли нужно обрезать. В большинстве случаев это нужно делать под углом в 45 градусов. Так стебли не будут упираться в дно вазы, а площадь поверхности, которой они могут впитывать воду, увеличивается.

Если возможно, старайтесь срезать стебли под водой.

Уберите лишние листья

Перед тем как ставить букет в вазу, лишние листья, что будут касаться воды, нужно убрать. Они быстро начнут гнить, и в воде будут размножаться бактерии.

Заменяйте воду

Стебли цветов должны стоять в чистой воде – а это значит, что ее нужно заменять каждый день. Чем чище вода, тем дольше букет будет радовать вас своей красотой.

Держите букет дальше от солнца

Не поддавайтесь соблазну поставить букет на подоконник – прямой солнечный свет приведет к тому, что цветы начнут увядать в разы быстрее, пишет Real Simple.

Какие еще лайфхаки стоит знать?