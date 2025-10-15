Монстера известна своими большими листьями с характерными разрезами и способностью очищать воздух, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Растение может достичь больших размеров в росте, однако надо запомнить несколько деталей об уходе.
Читайте также 5 самых живучих комнатных растений: не завянут, даже если о них забыть
Как часто поливать монстеру?
Растение следует поливать тогда, когда верхний слой почвы полностью высохнет. Здесь надо ориентироваться на состояние земли и самого растения. В пасмурные дни монстера потребляет меньше воды, чем летом.
На частоту полива влияют несколько важных факторов, которые тоже важны.
- Тип почвы
Монстера любит расти в рыхлом, дренированном субстрате, который удерживает влагу. Если почва быстро высыхает, то и поливать растение придется чаще.
- Температура и влажность
Чем теплее и суше в квартире, тем чаще растение нуждается в воде. Высокая влажность стимулирует активный рост. Оптимальные условия для роста монстеры – от 18 до 29°C.
Размер горшка
В большом горшке влага испаряется медленнее, поэтому избыток воды может вызвать загнивание корней.
Монстера должна расти в соответствующем горшке / Фото Pexels
Освещение
Монстера любит яркий рассеянный свет, поэтому если стоит на солнце, то почва пересыхает быстрее и поливать растение придется чаще.
Как правильно поливать монстеру?
Есть два способа полива монстеры – верхний и нижний. Первый способ предполагает постепенный верхний полив, пока вода не начнет вытекать через дренажные отверстия. Через 30 минут излишек нужно слить из поддона.
Нижний способ полива более легкий – надо погрузить горшок в емкость с водой на 15 минут. Такой способ хорошо укрепляет корневую систему.
Признаками неправильного полива являются вялые и сухие листья с коричневыми краями. Если замечаете такое на своем вазоне, то это свидетельствует о недостаточном поливе. Если же листья желтеют, а почва влажная – это сигнал о вероятном гниении корней.
У многих дома также растет орхидея, которая могла уже перестать цвести с приходом осени, пишет Sante Plus. Для постоянного цветения орхидей рекомендуется использовать удобрения, такие как яичная скорлупа, кофейная гуща, рисовая и картофельная вода, коровье молоко и зеленый чай. Эти удобрения обеспечивают растение необходимыми питательными веществами, такими как калий, кальций, азот, фосфор, и защищают ее от вредителей.
Что делать, чтобы орхидея всегда цвела?
Орхидея будет хорошо расти и цвести, если ее правильно поливать – следить за тем, чтобы не было избытка воды. Также растение не стоит перемещать в разные места.
Нужно избегать чрезмерного полива, обеспечивать косвенное освещение и выполнять соответствующую обрезку для стимуляции цветения, чтобы растения цвели весь год.