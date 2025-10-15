Монстера известна своими большими листьями с характерными разрезами и способностью очищать воздух, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Растение может достичь больших размеров в росте, однако надо запомнить несколько деталей об уходе.

Как часто поливать монстеру?

Растение следует поливать тогда, когда верхний слой почвы полностью высохнет. Здесь надо ориентироваться на состояние земли и самого растения. В пасмурные дни монстера потребляет меньше воды, чем летом.

На частоту полива влияют несколько важных факторов, которые тоже важны.

Тип почвы

Монстера любит расти в рыхлом, дренированном субстрате, который удерживает влагу. Если почва быстро высыхает, то и поливать растение придется чаще.

Температура и влажность

Чем теплее и суше в квартире, тем чаще растение нуждается в воде. Высокая влажность стимулирует активный рост. Оптимальные условия для роста монстеры – от 18 до 29°C.

Размер горшка

В большом горшке влага испаряется медленнее, поэтому избыток воды может вызвать загнивание корней.



Монстера должна расти в соответствующем горшке / Фото Pexels

Освещение

Монстера любит яркий рассеянный свет, поэтому если стоит на солнце, то почва пересыхает быстрее и поливать растение придется чаще.

Как правильно поливать монстеру?

Есть два способа полива монстеры – верхний и нижний. Первый способ предполагает постепенный верхний полив, пока вода не начнет вытекать через дренажные отверстия. Через 30 минут излишек нужно слить из поддона.

Нижний способ полива более легкий – надо погрузить горшок в емкость с водой на 15 минут. Такой способ хорошо укрепляет корневую систему.

Признаками неправильного полива являются вялые и сухие листья с коричневыми краями. Если замечаете такое на своем вазоне, то это свидетельствует о недостаточном поливе. Если же листья желтеют, а почва влажная – это сигнал о вероятном гниении корней.

