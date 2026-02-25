Проблема не в самому інструменті, а в неправильному використанні, розповіла блогерка Діана Гологовець. Вона показала, як за кілька секунд активувати піпідастр.

Як активувати піпідастр?

Щоб річ притягувала пил, потрібно створити статичний заряд. Варто лише взяти звичайний целофановий пакет та протерти ним піпідастр зі всіх боків. Завдяки цьому трюку волокна отримують заряд, внаслідок якого частинки пилу буквально прилипнуть до щітки.

У професійному клінінгу цей трюк застосовують завжди, але часто в побуті про це не знають. Для кращого результату варто починати рух з верхніх поверхонь, опускаючись до нижніх полиць. Після прибирання піпідастр бажано очистити, струсивши пил на свіжому повітрі, під проточною водою, чи зо допомогою пилососа.

Блогерка зазначила, що любить використовувати піпідастр для світильників та люстр, кондиціонерів, телевізорів та книжкових полиць. Лише після такого очищення вона береться за вологе прибирання.

Активація піпідастра: дивіться відео

Чим протерти екран телевізора?

Екран телевізора слід протирати м'якою мікрофіброю або зволоженою дистильованою водою, уникаючи засобів з аміаком чи спиртом, пише NV. Електрики рекомендують вимикати з розеток електричні обігрівачі, смартфони та іншу електроніку на літій-іонних батареях перед сном для зниження ризику пожежі.

