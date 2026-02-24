Хаос на кухні здатен призвести до відчуття стресу й погіршити емоційний стан, пише Real Simple. А от чисті поверхні створюють відчуття контролю й спокою, тож день з чистою кухнею розпочнеться набагато краще.

Слід розуміти, що крихти й залишки їжі можуть стати магнітом для мурах, тарганів та навіть гризунів. Залишки їжі на 2 години починають активно розмножувати мікроби. Особливо це стосується їжі на тарілках, що залишається в раковині на тривалий час.

Навіть незначний залишок їжі може створити на кухні неприємний запах. Всього 15 хвилин ввечері можуть освіжити приміщення й змінити ранок.

Що треба прибрати ввечері на кухні?

Брудний посуд

Увечері треба навести лад зі всім, що стосується їжі. Брудний посуд приваблює бактерії та шкідників й створює поганий запах. Залишки їжі варто вимивати не лише з посуду, але й витирати стіл від крихт хліба чи стільниці після приготування їжі.

Сміття і компост

Якщо у корзині накопичилося сміття, то краще його винести з дому, бо на ранок на кухні може накопичуватися багато запахів. Прибирайте сміття щовечера й перетворіть на рутину.

Губки та рушники

Волога губка кишить бактеріями, якщо залишається у вологому вигляді. Саме тому її треба вичавити й залишити сухою, щоб уникнути накопичення мікробів, які потім перенесуться на посуд. Губку потрібно змінювати кожного тижня.

Невеликі прилади

Тостер, блендер, мультипіч чи будь-яку техніку треба одразу ретельно протирати після використання.

Некухонні речі

Ключі, пакети, платіжки чи будь-які інші дрібні речі варто прибирати ввечері, щоб на ранок дім був охайним.

Таке вечірнє прибирання допоможе уникнути накопичення бактерій, неприємних запахів та створить психологічний ефект спокою. Чиста оселя звечора подарує кращий та організованіший ранок.

До слова, фахівці визначили 6 ключових чинників, які псують повітря в домі, пише CNET. До них належить приготування їжі на газовій плиті, системи опалення та кондиціювання, засоби для прибирання, волога техніка, ароматизовані свічки, освіжувачі повітря та ефірні олії. Рекомендовано регулярно провітрювати приміщення, чистити фільтри, обирати засоби без ароматизаторів та обмежити використання свічок, щоб покращити якість повітря в оселі.

