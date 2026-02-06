Укр Рус
Коли вмикати опалення, щоб зекономити гроші: дізнайтеся найкращий час
6 лютого, 12:04
Коли вмикати опалення, щоб зекономити гроші: дізнайтеся найкращий час

Юлія Турелик
Основні тези
  • Експерт радить вмикати опалення за годину до сну, щоб зменшити втрати тепла вночі та знизити рахунки за електроенергію.
  • Для кращої енергоефективності рекомендується зачиняти штори, закривати міжкімнатні двері та використовувати захист від протягів біля вікон і дверей.

Про це мало хто знає, але експерт з енергоефективності розповів про одне неочевидне правило. Виявляється, час коли вмикається опалення, є важливішим за тривалість його роботи.

Якщо знати, коли саме його вмикати, то можна довше утримувати тепло й зменшити рахунки за електроенергію, пише Express.

Коли потрібно вмикати опалення?

Взимку чимало людей тримають опалення на мінімумі впродовж всього дня чи вмикають короткими ривками – вранці та ввечері. Втім, такий підхід не завжди ефективний.

Фахівець з домашньої енергетики каже, що найбільше тепла будинок втрачає саме вночі, коли температура за вікном падає, а стіни та вікна поступово віддають накопичене за день тепло.

Щоб уникнути цього, експерт радить вмикати опалення приблизно за годину до сну – орієнтовно між 22:00 та 23:00. У такому разі дім «зарядиться» теплом ще до нічного похолодання й залишиться комфортним аж до ранку.


Опалення варто вмикати на годину перед сном / Фото Freepik

Перевага методу полягає в тому, що зранку системі вже не доводиться працювати на максимумі, щоб зігріти вже повністю охолоджене приміщення. А це означає менше навантаження на опалення й менше споживання енергії.

Для ще кращого ефекту експерт радить поєднати такий підхід з простими лайфхаками:

  • Зачиняти штори на ніч, щоб тепло не виходило через вікна;
  • Закривати міжкімнатні двері;
  • Використовувати захист від протягів біля вхідних дверей та вікон.

Увесь секрет ховається у стабільності. Краще підтримувати рівномірне тепло, ніж постійно вмикати й вимикати опалення. Такий режим відчутно вплине і на комфорт в домі, і на суму в платіжках.

До слова, жалюзі можуть зменшувати втрати тепла, створюючи повітряний прошарок між вікном і кімнатою, пише Karnix. Тканинні або комбіновані жалюзі більш ефективні для збереження тепла, ніж алюмінієві. Якщо вони максимально прилягають до віконної ніші, то холодне повітря від скла не так активно потрапляє в приміщення.

Які ще поради варто знати про тепло?

