Если знать, когда именно его включать, то можно дольше удерживать тепло и уменьшить счета за электроэнергию, пишет Express.

Читайте также 5 вещей, которые никогда нельзя держать возле радиатора – даже на минуту

Когда нужно включать отопление?

Зимой многие держат отопление на минимуме в течение всего дня или включают короткими рывками – утром и вечером. Впрочем, такой подход не всегда эффективен.

Специалист по домашней энергетике говорит, что больше всего тепла дом теряет именно ночью, когда температура за окном падает, а стены и окна постепенно отдают накопленное за день тепло.

Чтобы избежать этого, эксперт советует включать отопление примерно за час до сна – ориентировочно между 22:00 и 23:00. В таком случае дом "зарядится" теплом еще до ночного похолодания и останется комфортным вплоть до утра.



Отопление следует включать на час перед сном / Фото Freepik

Преимущество метода заключается в том, что утром системе уже не приходится работать на максимуме, чтобы согреть уже полностью охлажденное помещение. А это означает меньшую нагрузку на отопление и меньшее потребление энергии.

Для еще лучшего эффекта эксперт советует совместить такой подход с простыми лайфхаками:

Закрывать шторы на ночь, чтобы тепло не выходило через окна;

Закрывать межкомнатные двери;

Использовать защиту от сквозняков у входных дверей и окон.

Весь секрет скрывается в стабильности. Лучше поддерживать равномерное тепло, чем постоянно включать и выключать отопление. Такой режим ощутимо повлияет и на комфорт в доме, и на сумму в платежках.

К слову, жалюзи могут уменьшать потери тепла, создавая воздушную прослойку между окном и комнатой, пишет Karnix. Тканевые или комбинированные жалюзи более эффективны для сохранения тепла, чем алюминиевые. Если они максимально прилегают к оконной нише, то холодный воздух от стекла не так активно попадает в помещение.

Какие еще советы стоит знать о тепле?