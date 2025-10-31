Укр Рус
Лайфхаки Секрети дачника "Власне виробництво" на підвіконні: блогерка показала, як виростити ананас з відходу
31 жовтня, 16:14
3

"Власне виробництво" на підвіконні: блогерка показала, як виростити ананас з відходу

Марина Блохіна
Основні тези
  • Блогерка виростила ананас вдома, використовуючи верхівку фрукта, яку потрібно відкрутити і проростити у воді.
  • Ананас потребує рясного поливу, але без надмірної кількості вологи, щоб уникнути гнильних захворювань.

Ананас – це неймовірний тропічний делікатес, що чудово смакує і свіжим, і у різноманітній випічці та навіть салатах. Але купувати його, виявляється, необов'язково – ананас можна легко виростити вдома.

Вирощування ананаса – це те, що більшості людей навіть не спадає на думку, а дарма. Адже цей фрукт не дуже складний у догляді, і все, що для нього потрібно – це трохи місця на підвіконні, повідомляє 24 Канал з посиланням на @kirgisska. 

Цікаво Замінювати буде дорого: чим категорично не можна мити підлогу

Як виростити ананас вдома?

Дівчина поділилася, що п'ять років тому тільки починала цікавитися вирощуванням кімнатних рослин, і тоді задля інтересу спробувала виростити ананас з верхівки. Для цього її потрібно відкрутити та поставити у воду, аби почали проростати корінці. 

До речі, знайти добрива для ананасів за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для городу. 

Після цього ананас вона пересадила у ґрунт, і він почав рости. За п'ять років рослина досягла досить значних розмірів, і зрештою блогерка побачила, що ананас викинув стрілку зсередини розетки. На те, аби фрукт достигнув, рослині знадобилося аж сім місяців. 

Блогерка показала, як виростила ананас вдома: дивіться відео

Для того щоб виростити ананас, нам потрібно не зрізати верхівку, а саме її відкрутити,
 – зауважила блогерка. 

Після цього з верхівки прибирається нижнє листя, аж поки не стане видно темні крапочки – місця, з яких і ростимуть корінці. Верхівку слід поставити у воду та залишити у теплому світлому місці, аж поки не проростуть корінці. 

Як поливати ананас?

Ананас протягом усього свого життя потребує рясного поливу, пише The Spruce. Але залишати рослину у воді не можна – полив завжди потрібно проводити згори. Зважайте, що без достатнього поливу ананаси ростуть значно повільніше. 

Втім, вони все ж краще переносять відсутність поливу, ніж надмірну кількість вологи. У випадку надмірного поливу ананаси можуть страждати на гниль верхівки та коренів – грибкові захворювання. 

Що ще про кімнатні рослини варто знати?

Часті питання

Як виростити ананас вдома?

Щоб виростити ананас вдома, потрібно відкрутити верхівку ананаса, прибрати нижнє листя, поки не стануть видні темні крапочки, і поставити її у воду в теплому світлому місці, доки не проростуть корінці. Після цього верхівку пересаджують у ґрунт для подальшого вирощування.

Як правильно поливати ананас?

Ананас потребує рясного поливу, але не можна залишати його у воді — поливати слід згори. Важливо уникати надмірного поливу, щоб не спричинити грибкові захворювання коренів і верхівки.

Чи можуть кімнатні рослини приносити успіх у дім?

Деякі люди вірять, що певні кімнатні рослини можуть приносити успіх. Наприклад, існують рослини, які рекомендують посадити до Нового року, щоб вони принесли гроші та успіх у дім.