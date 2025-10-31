"Собственное производство" на подоконнике: блогерша показала, как вырастить ананас из отхода
- Блогерша вырастила ананас дома, используя верхушку фрукта, которую нужно открутить и прорастить в воде.
- Ананас нуждается в обильном поливе, но без чрезмерного количества влаги, чтобы избежать гнилостных заболеваний.
Ананас – это невероятный тропический деликатес, который прекрасно подходит и свежим, и в разнообразной выпечке и даже салатах. Но покупать его, оказывается, необязательно – ананас можно легко вырастить дома.
Выращивание ананаса – это то, что большинству людей даже не приходит в голову, а зря. Ведь этот фрукт не очень сложный в уходе, и все, что для него нужно – это немного места на подоконнике, сообщает 24 Канал со ссылкой на @kirgisska.
Как вырастить ананас дома?
Девушка поделилась, что пять лет назад только начинала интересоваться выращиванием комнатных растений, и тогда ради интереса попыталась вырастить ананас из верхушки. Для этого ее нужно открутить и поставить в воду, чтобы начали прорастать корешки.
После этого ананас она пересадила в почву, и он начал расти. За пять лет растение достигло довольно внушительных размеров, и в конце концов блогерша увидела, что ананас выбросил стрелку изнутри розетки. На то, чтобы фрукт созрел, растению понадобилось аж семь месяцев.
Блогерша показала, как вырастила ананас дома: смотрите видео
Для того чтобы вырастить ананас, нам нужно не срезать верхушку, а именно ее открутить,
– отметила блогерша.
После этого с верхушки убирается нижние листья, пока не станут видны темные точки – места, из которых и будут расти корешки. Верхушку следует поставить в воду и оставить в теплом светлом месте, пока не прорастут корешки.
Как поливать ананас?
Ананас в течение всей своей жизни нуждается в обильном поливе, пишет The Spruce. Но оставлять растение в воде нельзя – полив всегда нужно проводить сверху. Учитывайте, что без достаточного полива ананасы растут значительно медленнее.
Впрочем, они все же лучше переносят отсутствие полива, чем чрезмерное количество влаги. В случае чрезмерного полива ананасы могут страдать гнилью верхушки и корней – грибковые заболевания.
