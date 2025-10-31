Выращивание ананаса – это то, что большинству людей даже не приходит в голову, а зря. Ведь этот фрукт не очень сложный в уходе, и все, что для него нужно – это немного места на подоконнике, сообщает 24 Канал со ссылкой на @kirgisska.

Как вырастить ананас дома?

Девушка поделилась, что пять лет назад только начинала интересоваться выращиванием комнатных растений, и тогда ради интереса попыталась вырастить ананас из верхушки. Для этого ее нужно открутить и поставить в воду, чтобы начали прорастать корешки.

После этого ананас она пересадила в почву, и он начал расти. За пять лет растение достигло довольно внушительных размеров, и в конце концов блогерша увидела, что ананас выбросил стрелку изнутри розетки. На то, чтобы фрукт созрел, растению понадобилось аж семь месяцев.

Блогерша показала, как вырастила ананас дома: смотрите видео

Для того чтобы вырастить ананас, нам нужно не срезать верхушку, а именно ее открутить,

– отметила блогерша.

После этого с верхушки убирается нижние листья, пока не станут видны темные точки – места, из которых и будут расти корешки. Верхушку следует поставить в воду и оставить в теплом светлом месте, пока не прорастут корешки.

Как поливать ананас?

Ананас в течение всей своей жизни нуждается в обильном поливе, пишет The Spruce. Но оставлять растение в воде нельзя – полив всегда нужно проводить сверху. Учитывайте, что без достаточного полива ананасы растут значительно медленнее.

Впрочем, они все же лучше переносят отсутствие полива, чем чрезмерное количество влаги. В случае чрезмерного полива ананасы могут страдать гнилью верхушки и корней – грибковые заболевания.

