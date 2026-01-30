Старі шкарпетки не викидайте: ось 4 способи використати їх з користю
- Старі шкарпетки можна використовувати як ганчірки для прибирання, щоб збирати бруд і пил, не дряпаючи делікатні поверхні.
- Їх можна перетворити на ляльок, мішечки для дрібничок або використовувати для закриття протягів у кімнатах.
Іноді здається, що усі шкарпетки у гардеробі або втратили свою пару, або вже мають бути замінені. Втім, це не має дуже сильно вас засмучувати: адже старим шкарпеткам ще можна знайти застосування.
Багато людей, скоріш за все, тримають в шафі пару шкарпеток, що вже не годиться для носіння. Викидати їх не поспішайте: вони можуть принести більше користі, ніж здається, пише Real Simple.
Як можна використати старі шкарпетки?
Прибирання
Якщо у вас закінчилися ганчірки для прибирання – не біда; шкарпетки стануть ефективною та надзвичайно зручною заміною. Вони ідеально підходять для збору не тільки бруду й пилу, але й шерсті домашніх тварин, а також не дряпають делікатні поверхні.
Все, що потрібно зробити – це вдягти шкарпетку на руку та провести по забруднених місцях. Так ви точно не пропустите жодного куточка, пише Southern Living.
Зробіть ляльок
Якщо вам подобаються яскраві колекційні ляльки з тканини, не потрібно витрачати гроші на покупку – для виготовлення подібної іграшки можна використати старі різнокольорові шкарпетки. І якщо у вас є багато шкарпеток без пари, вони ідеально підійдуть для цього завдання.
Перетворіть шкарпетки на мішечки
Шкарпетки без пари також можна легко і швидко перетворити на чохли для ювелірних виробів, навушників та інших дрібничок. Особливо корисно це під час подорожей – так маленькі речі не загубляться у валізі.
Захистіть кімнату від протягів
У холодні зимові місяці цей лайфхак особливо актуальний. Якщо ви відчуваєте холод у кімнатах, ймовірно, він заходить всередину через протяги під дверима чи вікнами. Старі шкарпетки – це дешевий та надійний спосіб ці протяги закрити.
Які ще лайфхаки для дому варто знати?
Час перевірити свою морозилку: через намерзлий лід ви можете переплачувати за світло. Натомість як розморозити її, ми вже розповідали раніше.
До речі, старі коробки з-під взуття також викидати не варто: взимку можна скористатися кількома корисними трюками з картоном.
