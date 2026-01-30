Старые носки не выбрасывайте: вот 4 способа использовать их с пользой

Иногда кажется, что все носки в гардеробе или потеряли свою пару, или уже должны быть заменены. Впрочем, это не должно очень сильно вас расстраивать: ведь старым носкам еще можно найти применение.

Многие люди, скорее всего, держат в шкафу пару носков, что уже не годится для ношения. Выбрасывать их не спешите: они могут принести больше пользы, чем кажется, пишет Real Simple.

Как можно использовать старые носки?

Уборка

Если у вас закончились тряпки для уборки – не беда; носки станут эффективной и чрезвычайно удобной заменой. Они идеально подходят для сбора не только грязи и пыли, но и шерсти домашних животных, а также не царапают деликатные поверхности.

Все, что нужно сделать – это надеть носок на руку и провести по загрязненным местам. Так вы точно не пропустите ни одного уголка, пишет Southern Living.

Сделайте кукол

Если вам нравятся яркие коллекционные куклы из ткани, не нужно тратить деньги на покупку – для изготовления подобной игрушки можно использовать старые разноцветные носки. И если у вас есть много носков без пары, они идеально подойдут для этой задачи.

Превратите носки в мешочки

Носки без пары также можно легко и быстро превратить в чехлы для ювелирных изделий, наушников и других безделушек. Особенно полезно это во время путешествий – так маленькие вещи не потеряются в чемодане.

Защитите комнату от сквозняков

В холодные зимние месяцы этот лайфхак особенно актуален. Если вы чувствуете холод в комнатах, вероятно, он заходит внутрь через сквозняки под дверью или окнами. Старые носки – это дешевый и надежный способ эти сквозняки закрыть.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?