Морозильна камера часто намерзає через потрапляння теплого повітря зовні, пише Express. Часто це стається через пошкоджений ущільнювач та погане закриття дверцят.

Як розморозити морозилку?

Дехто вдається до розморожування морозилки вкрай радикальним методом, використовуючи молоток чи ніж для сколювання льоду. Втім, такий спосіб може лише нашкодити та навіть призвести до поломки, коли пошкодиться фреон.

Для швидкого розморожування морозилки потрібен фен для волосся. Потрібно увімкнути в ньому гаряче повітря й піднести до морозилки, спрямовуючи струмінь гарячого повітря приблизно 10 хвилин. Після цього морозильній камері треба дати трохи постояти, щоб лід встиг розтанути до кінця.

Прогрівати ділянки феном треба рівномірно й не тримати його тривалий час в одному місці, бо можна перегріти певну ділянку.



Швидкий спосіб розморожування морозилки / Фото Pinterest

Є ще й інший спосіб – застосування каструлі з теплою водою. Ємність треба покласти на кожну поличку. Температура води повинна бути приблизно 40 – 45 градусів. Щоб процес був швидким, її треба регулярно змінювати.

Та якщо ви не поспішаєте з розморожуванням, то можна скористатися старим та перевіреним методом – вимкненням морозильної камери на ніч з відкритими дверцятами.

Навіщо в холодильнику тримати туалетний папір?

Туалетний папір в холодильнику діє як абсорбент, вбираючи вологу та нейтралізуючи запахи без хімії, повідомляє TikTok Irysik3076. Один рулон туалетного паперу можна використовувати 2–3 тижні, після чого його замінюють. Папір поглинає надлишкову вологу, яка найчастіше з’являється через овочі, відкриті страви, каструлі без кришок.

