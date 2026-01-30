Багато людей, скоріш за все, тримають в шафі пару шкарпеток, що вже не годиться для носіння. Викидати їх не поспішайте: вони можуть принести більше користі, ніж здається, пише Real Simple.

Цікаво Ці рослини не можна садити біля дому: через них тріскає фундамент і тротуар

Як можна використати старі шкарпетки?

Прибирання

Якщо у вас закінчилися ганчірки для прибирання – не біда; шкарпетки стануть ефективною та надзвичайно зручною заміною. Вони ідеально підходять для збору не тільки бруду й пилу, але й шерсті домашніх тварин, а також не дряпають делікатні поверхні.

Все, що потрібно зробити – це вдягти шкарпетку на руку та провести по забруднених місцях. Так ви точно не пропустите жодного куточка, пише Southern Living.

Зробіть ляльок

Якщо вам подобаються яскраві колекційні ляльки з тканини, не потрібно витрачати гроші на покупку – для виготовлення подібної іграшки можна використати старі різнокольорові шкарпетки. І якщо у вас є багато шкарпеток без пари, вони ідеально підійдуть для цього завдання.

Перетворіть шкарпетки на мішечки

Шкарпетки без пари також можна легко і швидко перетворити на чохли для ювелірних виробів, навушників та інших дрібничок. Особливо корисно це під час подорожей – так маленькі речі не загубляться у валізі.

Захистіть кімнату від протягів

У холодні зимові місяці цей лайфхак особливо актуальний. Якщо ви відчуваєте холод у кімнатах, ймовірно, він заходить всередину через протяги під дверима чи вікнами. Старі шкарпетки – це дешевий та надійний спосіб ці протяги закрити.

Які ще лайфхаки для дому варто знати?