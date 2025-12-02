Не лише в суп: несподівані використання лаврового листа у побуті
- Лавровий лист можна використовувати для відлякування комах, наприклад, молі та жучків, завдяки його різкому аромату.
- Лавровий лист також корисний для очищення повітря в оселі, зменшення лупи, і як засіб для покращення роботи пральної машини.
Лавровий лист – це дуже популярна спеція, яку можна знайти практично на будь-якій кухні. Втім, годиться вона не лише для приготування їжі.
Ароматне, пікантне листя лаврового листа, виявляється, може не лише додати аромату та смаку будь-якій страві, але й замінить чимало побутових засобів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.
Як використати лавровий лист вдома?
Відлякування шкідників
Виявляється, різкий аромат лаврового листа може виявитися надзвичайно корисним для відлякування різних комах. Ефірна олія лаврового листа навіть є інгредієнтом багатьох пестицидів – і кухарі кладуть кілька лаврових листочків у коморі, аби тримати міль, довгоносиків та жучків якомога далі від продуктів.
Попурі
Якщо хочеться нарешті позбутися затхлого запаху у шухлядах та шафах, тоді лавровий лист – це найкращий варіант. Можна розкласти лавровий лист та інші прянощі у лляні мішечки та покласти на полицях, і запах на них кардинально зміниться.
Окрім того, на повільному вогні можна варити лавровий лист, гвоздику, цедру апельсина та палички кориці, аби наповнити оселю святковим ароматом.
Засоби для волосся
Виявляється, лавровий лист може позитивно вплинути на шкіру голови та навіть зменшити кількість лупи – тож його настій додають до деяких ополіскувачів та зволожувальних олій для волосся.
Можна приготувати вдома свій ополіскувач – після шампуню ополосніть волосся настоєм, а тоді змийте його.
Засіб для пральної машини
Досвідчені господині давно знають цікавий трюк – в барабан пральної машини під час віджиму до одягу кладуть кілька лаврових листочків. Так можна не тільки позбутися мікробів, але й запахів, які важко відчищаються – як-от піт та цигарковий дим, пише The Sun.
Під час прання білизни у машинці листя вивільняє сполуки, що повністю знищують бактерії, а не лише маскують запах. Окрім того, лавровий лист корисний і для того, аби підтримувати чистоту пральної машини.
