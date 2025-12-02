Не только в суп: неожиданные использования лаврового листа в быту
- Лавровый лист можно использовать для отпугивания насекомых, например, моли и жучков, благодаря его резкому аромату.
- Лавровый лист также полезен для очистки воздуха в доме, уменьшения перхоти, и как средство для улучшения работы стиральной машины.
Лавровый лист это очень популярная специя, которую можно найти практически на любой кухне. Впрочем, годится она не только для приготовления пищи.
Ароматные, пикантные листья лаврового листа, оказывается, могут не только добавить аромата и вкуса любому блюду, но и заменят немало бытовых средств, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.
Как использовать лавровый лист дома?
Отпугивание вредителей
Оказывается, резкий аромат лаврового листа может оказаться чрезвычайно полезным для отпугивания различных насекомых. Эфирное масло лаврового листа даже является ингредиентом многих пестицидов – и повара кладут несколько лавровых листочков в кладовой, чтобы держать моль, долгоносиков и жучков как можно дальше от продуктов.
Попурри
Если хочется наконец избавиться от затхлого запаха в ящиках и шкафах, тогда лавровый лист – это лучший вариант. Можно разложить лавровый лист и другие пряности в льняные мешочки и положить на полках, и запах на них кардинально изменится.
Кроме того, на медленном огне можно варить лавровый лист, гвоздику, цедру апельсина и палочки корицы, чтобы наполнить дом праздничным ароматом.
Средства для волос
Оказывается, лавровый лист может положительно повлиять на кожу головы и даже уменьшить количество перхоти – поэтому его настой добавляют в некоторые ополаскиватели и увлажняющие масла для волос.
Можно приготовить дома свой ополаскиватель – после шампуня ополосните волосы настоем, а потом смойте его.
Средство для стиральной машины
Опытные хозяйки давно знают интересный трюк – в барабан стиральной машины во время отжима к одежде кладут несколько лавровых листочков. Так можно не только избавиться от микробов, но и запахов, которые трудно отчищаются – например пот и сигаретный дым, пишет The Sun.
Во время стирки белья в машинке листья высвобождают соединения, что полностью уничтожают бактерии, а не только маскируют запах. Кроме того, лавровый лист полезен и для того, чтобы поддерживать чистоту стиральной машины.
Частые вопросы
Какие неожиданные применения лаврового листа описаны в статье?
Статья описывает несколько неожиданных применений лаврового листа, включая отпугивание вредителей, создание попурри для избавления от затхлого запаха, использование в средствах для волос для уменьшения перхоти, а также применение в стиральной машине для избавления от микробов и неприятных запахов.
Как лавровый лист помогает в уходе за волосами?
Лавровый лист может положительно повлиять на кожу головы и уменьшить количество перхоти. Настой лаврового листа добавляют в некоторые ополаскиватели и увлажняющие масла для волос. Его можно использовать дома, ополаскивая волосы после шампуня настоем лаврового листа.
Какой эффект имеет лавровый лист в стиральной машине?
Лавровый лист во время стирки высвобождает соединения, уничтожающие бактерии и устраняющие тяжелые запахи, такие как пот и сигаретный дым. Кроме того, он помогает поддерживать чистоту стиральной машины.
