Чи треба викопувати хризантеми на зиму: багато дачників роблять помилку

Хризантеми здатні нас тішити навіть пізньою осінню, однак в листопаді вже не варто зволікати й час братися за підготовку квітів до зими. Не всі садівники знають про те, чи потрібно обрізати й викопувати рослини.

Дехто вважає, що обрізати хризантеми восени необов’язково, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Ліричного Селянина". За словами дачника, навіть попри теплі зими, хризантеми треба обрізати для гарного цвітіння.

Чому потрібно обрізати хризантеми?

Під час обрізки видаляються сухі та хворі стебла й листя. Якщо їх залишити, то вони загниють під укриттям й заразять здорові частини куща. Скорочені стебла потребують менше ресурсів, тож всі сили будуть зосереджені на кореневій системі. Окрім того, обрізані кущі набагато легше вкрити.

Коли обрізати хризантеми?

Обрізку проводять вже в період стійких морозів. Дачник радить використовувати гострий та продезінфікований інструмент. Обрізати квіти потрібно на висоті 10 сантиметрів від землі. Далі кущі треба підгорнути й засипати землею, щоб захистити від морозів.

Чи треба викопувати хризантеми?

Садівник зазначив, що все залежить від сорту. Обов’язково потрібно викопувати теплолюбні сорти, а також ті, які були пересаджені навесні чи влітку. Такі хризантеми потрібно перенести у льох, підвал чи теплицю.

Морозостійкі сорти можна залишити у відкритому ґрунті, але кущі треба обрізати й підгорнути, а ще укрити товстим шаром сухого листя. У сильні морози потрібно зробити каркас для агроволокна. Не можна лише використовувати поліетиленову плівку, бо під нею рослини зіпріють.

В осінню пору окрім хризантем, ще можуть виднітися квіти пізніх сортів троянд, пише Express. Видаляти старі квіти – важливий процес, який потрібно дотримуватися усім садівникам. Щоб захистити троянди від хвороб, важливо прибрати старі бутони і засохлі листя, які можуть сприяти розвитку грибкових інфекцій. Видалення відмерлих частин рослини допомагає запобігти зараженню чорною плямистістю.

Який добривом скористатися восени?