Надо ли выкапывать хризантемы на зиму: многие дачники совершают ошибку

Хризантемы способны нас радовать даже поздней осенью, однако в ноябре уже не стоит медлить и пора браться за подготовку цветов к зиме. Не все садоводы знают о том, нужно ли обрезать и выкапывать растения.

Некоторые считают, что обрезать хризантемы осенью необязательно, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Лирического Крестьянина". По словам дачника, даже несмотря на теплые зимы, хризантемы надо обрезать для хорошего цветения.

Почему нужно обрезать хризантемы?

Во время обрезки удаляются сухие и больные стебли и листья. Если их оставить, то они загниют под укрытием и заразят здоровые части куста. Сокращенные стебли требуют меньше ресурсов, поэтому все силы будут сосредоточены на корневой системе. Кроме того, обрезанные кусты гораздо легче укрыть.

Когда обрезать хризантемы?

Обрезку проводят уже в период устойчивых морозов. Дачник советует использовать острый и продезинфицированный инструмент. Обрезать цветы нужно на высоте 10 сантиметров от земли. Далее кусты надо окучить и засыпать землей, чтобы защитить от морозов.

Надо ли выкапывать хризантемы?

Садовник отметил, что все зависит от сорта. Обязательно нужно выкапывать теплолюбивые сорта, а также те, которые были пересажены весной или летом. Такие хризантемы нужно перенести в погреб, подвал или теплицу.

Морозостойкие сорта можно оставить в открытом грунте, но кусты надо обрезать и окучить, а еще укрыть толстым слоем сухих листьев. В сильные морозы нужно сделать каркас для агроволокна. Нельзя только использовать полиэтиленовую пленку, потому что под ней растения сопреют.

В осеннюю пору кроме хризантем, еще могут виднеться цветы поздних сортов роз, пишет Express. Удалять старые цветы – важный процесс, который нужно соблюдать всем садоводам. Чтобы защитить розы от болезней, важно убрать старые бутоны и засохшие листья, которые могут способствовать развитию грибковых инфекций. Удаление отмерших частей растения помогает предотвратить заражение черной пятнистостью.

Каким удобрением воспользоваться осенью?