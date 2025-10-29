Надо ли выкапывать хризантемы на зиму: многие дачники совершают ошибку
- Хризантемы нужно обрезать осенью, чтобы удалить сухие и больные стебли, что будет способствовать их хорошему цветению.
- Теплолюбивые сорта хризантем нужно выкапывать на зиму, тогда как морозостойкие можно оставить в грунте, но с соответствующим укрытием.
Хризантемы способны нас радовать даже поздней осенью, однако в ноябре уже не стоит медлить и пора браться за подготовку цветов к зиме. Не все садоводы знают о том, нужно ли обрезать и выкапывать растения.
Некоторые считают, что обрезать хризантемы осенью необязательно, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Лирического Крестьянина". По словам дачника, даже несмотря на теплые зимы, хризантемы надо обрезать для хорошего цветения.
Почему нужно обрезать хризантемы?
Во время обрезки удаляются сухие и больные стебли и листья. Если их оставить, то они загниют под укрытием и заразят здоровые части куста. Сокращенные стебли требуют меньше ресурсов, поэтому все силы будут сосредоточены на корневой системе. Кроме того, обрезанные кусты гораздо легче укрыть.
Когда обрезать хризантемы?
Обрезку проводят уже в период устойчивых морозов. Дачник советует использовать острый и продезинфицированный инструмент. Обрезать цветы нужно на высоте 10 сантиметров от земли. Далее кусты надо окучить и засыпать землей, чтобы защитить от морозов.
Надо ли выкапывать хризантемы?
Садовник отметил, что все зависит от сорта. Обязательно нужно выкапывать теплолюбивые сорта, а также те, которые были пересажены весной или летом. Такие хризантемы нужно перенести в погреб, подвал или теплицу.
Морозостойкие сорта можно оставить в открытом грунте, но кусты надо обрезать и окучить, а еще укрыть толстым слоем сухих листьев. В сильные морозы нужно сделать каркас для агроволокна. Нельзя только использовать полиэтиленовую пленку, потому что под ней растения сопреют.
В осеннюю пору кроме хризантем, еще могут виднеться цветы поздних сортов роз, пишет Express. Удалять старые цветы – важный процесс, который нужно соблюдать всем садоводам. Чтобы защитить розы от болезней, важно убрать старые бутоны и засохшие листья, которые могут способствовать развитию грибковых инфекций. Удаление отмерших частей растения помогает предотвратить заражение черной пятнистостью.
Каким удобрением воспользоваться осенью?
Осенняя подкормка роз важна для яркого цветения на следующий год. Калийно-магниевое удобрение помогает растениям лучше перезимовать.
Подкормку следует проводить до снижения температуры почвы до 8 градусов, используя 25 граммов порошкового удобрения на 10 литров воды.
Частые вопросы
Почему важно обрезать хризантемы осенью?
Обрезка хризантем осенью необходима для удаления сухих и больных стеблей и листьев, которые могут загнить под укрытием и заразить здоровые части куста. Это также помогает сосредоточить ресурсы на корневой системе, а обрезанные кусты легче укрывать.
Когда и как правильно обрезать хризантемы?
Обрезку хризантем рекомендуется проводить в период устойчивых морозов. Для этого нужно использовать острый и продезинфицированный инструмент и обрезать цветы на высоте 10 сантиметров от земли. После обрезки кусты следует окучить и засыпать землей для защиты от морозов.
Надо ли выкапывать хризантемы на зиму?
Потребность в выкопке хризантем зависит от сорта. Теплолюбивые сорта и те, что были пересажены весной или летом, следует выкопать и перенести в погреб, подвал или теплицу. Морозостойкие сорта можно оставить в открытом грунте, но их нужно обрезать, окучить и укрыть толстым слоем сухих листьев.