Решітки духовки миттєво заблистять: помийте їх одним дешевим засобом
- Для очищення решіток духовки рекомендується використовувати оцет та харчову соду, які потрібно залишити на решітках на 8 годин.
- Оцет також можна використовувати для очищення інших кухонних поверхонь, що робить його доступною альтернативою агресивним хімікатам.
Очищення решіток – не завжди легке завдання, особливо якщо вони з налиплим жиром. Проте їх варто регулярно чистити, щоб вони мали гарний вигляд, і в цьому допоможе копійчаний засіб.
Часом звичайні кухонні засоби здатні впоратися з проблемою не гірше за професійні хімічні засоби, пише Express. Дехто рекомендує відмивати жир за допомогою нашатирного спирту, проте він має дуже різкий запах.
Чим краще відмити решітки духовки?
Для очищення решіток достатньо помістити їх у раковину, ванну чи поліетиленовий пакет. Збризніть їх нерозведеним оцтом та посипте зверху харчовою содою так, щоб суміш почала спінюватися. Коли завершиться реакція соди й оцту, ванну чи пакет треба наповнити гарячою водою й залишити приблизно на 8 годин.
Оцет – чудовий натуральний засіб для чищення, оскільки допомагає позбутися від жиру й плям. Він має високий вміст кислоти, тож чудово нейтралізує запахи й бореться з бактеріями.
Оцет допоможе відмити жирні решітки / Фото Reddit
Втім, оцтом можна очищувати не лише решітки духовки. Якщо змішати оцет з водою у пляшці з розпилювачем в однаковій пропорції, то цим засобом можна протирати стільниці, кухонні поверхні чи шафи.
Перевагою оцту є й те, що він досить доступний, тому його можна завжди використовувати замість агресивних хімікатів. Як м’який абразив, оцет рекомендовано поєднувати з харчовою содою.
А от меламінова губка може ефективно очистити жир і нагар зі скла духовки за 5 хвилин без хімічних засобів, пише City Magazine. До альтернативних методів входить використання таблетки для посудомийної машини чи суміші харчової соди з білим оцтом.
