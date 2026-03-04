Порой обычные кухонные средства способны справиться с проблемой не хуже профессиональных химических средств, пишет Express. Некоторые рекомендуют отмывать жир с помощью нашатырного спирта, однако он имеет очень резкий запах.

Чем лучше отмыть решетки духовки?

Для очистки решеток достаточно поместить их в раковину, ванну или полиэтиленовый пакет. Сбрызните их неразбавленным уксусом и посыпьте сверху пищевой содой так, чтобы смесь начала вспениваться. Когда завершится реакция соды и уксуса, ванну или пакет надо наполнить горячей водой и оставить примерно на 8 часов.

Уксус – замечательное натуральное средство для чистки, поскольку помогает избавиться от жира и пятен. Он имеет высокое содержание кислоты, поэтому прекрасно нейтрализует запахи и борется с бактериями.



Уксус поможет отмыть жирные решетки / Фото Reddit

Впрочем, уксусом можно очищать не только решетки духовки. Если смешать уксус с водой в бутылке с распылителем в одинаковой пропорции, то этим средством можно протирать столешницы, кухонные поверхности или шкафы.

Преимуществом уксуса является и то, что он достаточно доступен, поэтому его можно всегда использовать вместо агрессивных химикатов. Как мягкий абразив, уксус рекомендуется сочетать с пищевой содой.

А вот меламиновая губка может эффективно очистить жир и нагар со стекла духовки за 5 минут без химических средств, пишет City Magazine. К альтернативным методам входит использование таблетки для посудомоечной машины или смеси пищевой соды с белым уксусом.

