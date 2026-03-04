Часом звичайні кухонні засоби здатні впоратися з проблемою не гірше за професійні хімічні засоби, пише Express. Дехто рекомендує відмивати жир за допомогою нашатирного спирту, проте він має дуже різкий запах.

Читайте також Сковорідки й дека стануть ідеально чистими: секрет у копійчаному засобі

Чим краще відмити решітки духовки?

Для очищення решіток достатньо помістити їх у раковину, ванну чи поліетиленовий пакет. Збризніть їх нерозведеним оцтом та посипте зверху харчовою содою так, щоб суміш почала спінюватися. Коли завершиться реакція соди й оцту, ванну чи пакет треба наповнити гарячою водою й залишити приблизно на 8 годин.

Оцет – чудовий натуральний засіб для чищення, оскільки допомагає позбутися від жиру й плям. Він має високий вміст кислоти, тож чудово нейтралізує запахи й бореться з бактеріями.



Оцет допоможе відмити жирні решітки / Фото Reddit

Втім, оцтом можна очищувати не лише решітки духовки. Якщо змішати оцет з водою у пляшці з розпилювачем в однаковій пропорції, то цим засобом можна протирати стільниці, кухонні поверхні чи шафи.

Перевагою оцту є й те, що він досить доступний, тому його можна завжди використовувати замість агресивних хімікатів. Як м’який абразив, оцет рекомендовано поєднувати з харчовою содою.

А от меламінова губка може ефективно очистити жир і нагар зі скла духовки за 5 хвилин без хімічних засобів, пише City Magazine. До альтернативних методів входить використання таблетки для посудомийної машини чи суміші харчової соди з білим оцтом.

Що ще варто прочитати?