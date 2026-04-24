Речь идет о древесном дегте, который быстро и действенно отпугивает незваных гостей с участка, пишет Interia Kobieta.

Почему кроты не любят запаха дегтя?

Натуральная, густая и маслянистая жидкость темного цвета производится путем дистилляции древесины или коры. Самый популярный в садоводстве березовый деготь, который имеет интенсивный и проницательный запах горелого и дыма.

Он даже трудно переносится людьми, а для кротов с чувствительным обонянием становится настоящей катастрофой. В борьбе с кротами решающее значение имеет ее устойчивость.

Интенсивный аромат ассоциируется у кротов с огнем или присутствием хищника, заставляя их мгновенно покинуть свою территорию. Кроты и полевки полагаются на свое обоняние для навигации подземными туннелями, поэтому внесение незнакомого и раздражающего запаха делает их привычную среду обитания непривлекательной.

Этот метод отпугивания является гуманным и экологическим, потому что не убивает животных, а лишь отбивает у них желание оставаться в определенном месте.



Для отпугивания кротов с участка нужно подготовить небольшие кусочки материала – ткани, губки или ватные шарики, которые нужно замочить в дегте. Тогда эти ловушки нужно разместить глубоко в отверстиях туннелей, а потом осторожно засыпать сверху почву, чтобы распространить аромат внутрь туннеля.

Дополнительно можно замочить деревянные колья в дегте и вбить их в землю вокруг клумб или фруктовых деревьев. Это создать пахучий барьер, который кроты будут пытаться обойти.

Во время работы со смолой следует быть крайне осторожными и всегда надевать защитные перчатки, потому что вещество очень липкое, а резкий запах может остаться на коже или одежде.

Повторять обработку с дегтем на участке стоит раз в несколько недель, особенно после сильных осадков, чтобы поддерживать концентрацию запаха в почве. Если применять этот метод постоянно, то можно естественным образом вывести кротов с участка, не используя никакие токсичные химикаты.

Есть еще один действенный способ выведения кротов, о котором рассказывается на сайте Martha Stewart. Речь идет об использовании раствора уксуса, который отпугивает их резким запахом.

Нужно смешать один стакан уксуса с тремя стаканами воды и перелить смесь в пульверизатор. Раствором нужно обработать места, где заметны следы кротов, а также залить его в их отверстия и ходы. Резкий запах отпугнет животных и заставит их искать другое место.

