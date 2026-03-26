Як обрати посудомийну машину: зверніть увагу на ці моменти

Чимало людей вже не уявляють свій побут без посудомийної машини. Та для того, аби вона працювала ідеально упродовж тривалого часу, до вибору потрібно поставитися відповідально.

Сучасні посудомийні машини не лише зручні, але й енергоефективні. Крім того, вони використовують в рази менше води, ніж ручне миття, пише Choice.

Які бувають типи посудомийних машин?

Коли мовиться про різні типи посудомийок, різниця між ними зазвичай полягає у розмірі. І обирати той, що підійде вам найкраще, потрібно після оцінки вільного місця на кухні.

Посудомийки, що стоять окремо

Продаються разом з окремою невеликою стільницею, що встановлюється на верхівку приладу. Вони ідеально підходять у випадку, якщо місця на кухні не вистачає, і ви хочете встановити машинку деінде.

Стандартна висота таких посудомийок – 85 сантиметрів, але знімна стільниця дає ще приблизно 5 додаткових сантиметрів.

Вбудовані посудомийні машини

Призначені для встановлення під кухонною стільницею та не потребують верхньої чи бічних панелей. Втім, для того, аби уникнути перекидання під час відкриття дверцят, потрібно додатково закріпити такий прилад.

Напівінтегровані посудомийні машини

Перевага такого типу посудомийки полягає в тому, що вона не лише розміщується під стільницею, але й вписується у дизайн решти кухонних шафок. Робиться це за допомогою знімної передньої панелі, яку можна прикріпити до дверцят.

Повністю інтегровані посудомийки

Один з найдорожчих варіантів, але таку посудомийну машину гості точно не помітять з першого погляду: уся передня панель відповідає стилю кухні, а елементи керування ховаються всередині дверцят. Попри те, що дисплей прихований, чимало інтегрованих моделей підсвічують підлогу, аби повідомити про кінець очищення.

Настільні посудомийні машини

Якщо місця на кухні бракує, можна придбати компактнішу модель приладу, яку можна приносити та прибирати з кухні за потреби. Це хороший варіант для людей, що орендують помешкання.

На що слід звертати увагу під час вибору посудомийки?

Звісно, посудомийна машина має одне й досить очевидне завдання – мити посуд. Та все ж є кілька важливих нюансів, які обов’язково потрібно врахувати, пише Consumer reports.

Потужне очищення

Якісна посудомийна машина повинна ретельно очищати посуд – але багато людей не звертають уваги на ще одну важливу функцію: вона має його також сушити. І ось тут слід звертати увагу на те, чи здатна посудомийка якісно висушити пластик – адже саме з ним найчастіше виникають проблеми.



Посудомийна машина має добре сушити посуд

Тиха робота

Найвигідніше буде запускати посудомийну машину вночі, але зробити це не вдасться, якщо вона буде дуже гучною. Тож найкращим варіантом буде шукати прилади з мінімальним рівнем шуму.

Правильні функції

Для того, аби посудомийна машина ідеально відповідала саме вашим потребам, слід звернути увагу на те, аби вона поєднувала конкретний набір функцій. Ось найбільш популярні та важливі.

Внутрішнє покриття з нержавійної сталі . Цей матеріал значно довговічніший за пластик та менш схильний до забруднення. Відтак, посудомийка служитиме довше, а посуд у ній швидше висихатиме.

. Цей матеріал значно довговічніший за пластик та менш схильний до забруднення. Відтак, посудомийка служитиме довше, а посуд у ній швидше висихатиме. Регульована верхня полиця. Деякі моделі пропонують гнучке розташування верхньої полиці: її можна опустити чи підняти, аби розмістити більший посуд.

Деякі моделі пропонують гнучке розташування верхньої полиці: її можна опустити чи підняти, аби розмістити більший посуд. Датчик забруднення . Багато сучасних моделей оснащені спеціальними датчиками, що визначають, наскільки посуд забруднений, аби очистити його максимально якісно з мінімальним використанням води.

. Багато сучасних моделей оснащені спеціальними датчиками, що визначають, наскільки посуд забруднений, аби очистити його максимально якісно з мінімальним використанням води. Третя полиця . У деяких посудомийних машинах можна знайти додаткову полицю нагорі. Вона менша за дві інші та призначена для столового начиння та решти пласких предметів: кришок від каструль, лопаток тощо.

. У деяких посудомийних машинах можна знайти додаткову полицю нагорі. Вона менша за дві інші та призначена для столового начиння та решти пласких предметів: кришок від каструль, лопаток тощо. Фільтр. Це важливий елемент посудомийної машини, що затримує залишки їжі під час миття. І більшість з них потрібно час від часу очищувати вручну, аби підтримувати ефективну роботу приладу. Втім, посудомийні машини з функцією самоочищення оснащені подрібнювачем, і весь бруд стікає разом з водою.



Багато посудомийок мають додаткові функції

Ось кілька посудомийних машин, на які варто звернути увагу:

Gunter & Hauer SL 6014 – комфортна модель на 14 комплектів посуду з можливістю регулювання верхньої полиці та опцією додаткового сушіння посуду.

– комфортна модель на 14 комплектів посуду з можливістю регулювання верхньої полиці та опцією додаткового сушіння посуду. Electrolux ESS64321SX – ця посудомийна машина може ретельно очистити навіть щільно поставлений посуд. Зручні функції доповнюють сенсори води та інверторний двигун.

– ця посудомийна машина може ретельно очистити навіть щільно поставлений посуд. Зручні функції доповнюють сенсори води та інверторний двигун. Gorenje GV520E15 – це досить вузька модель, що ідеально підійде для невеликої кухні. А вбудована система проти протікання води гарантує повну безпеку.

– це досить вузька модель, що ідеально підійде для невеликої кухні. А вбудована система проти протікання води гарантує повну безпеку. Amica DIM66B7EBOWiEU – надійна посудомийна машина з функцією додаткового сушіння та можливістю скорочення часу миття.

– надійна посудомийна машина з функцією додаткового сушіння та можливістю скорочення часу миття. Grunhelm GDW 145 MG – компактна модель для невеликих квартир, що забезпечить якісне миття посуду з мінімальним використанням ресурсів.

