Современные посудомоечные машины не только удобные, но и энергоэффективные. Кроме того, они используют в разы меньше воды, чем ручная мойка, пишет Choice.

Какие бывают типы посудомоечных машин?

Когда говорится о различных типах посудомоек, разница между ними обычно заключается в размере. И выбирать тот, что подойдет вам лучше, нужно после оценки свободного места на кухне.

Посудомойки, стоящие отдельно

Продаются вместе с отдельной небольшой столешницей, устанавливаемой на верхушку прибора. Они идеально подходят в случае, если места на кухне не хватает, и вы хотите установить машинку где-нибудь.

Стандартная высота таких посудомоек – 85 сантиметров, но съемная столешница дает еще примерно 5 дополнительных сантиметров.

Встраиваемые посудомоечные машины

Предназначены для установки под кухонной столешницей и не требуют верхней или боковых панелей. Впрочем, для того, чтобы избежать опрокидывания при открытии дверцы, нужно дополнительно закрепить такой прибор.

Полуинтегрированные посудомоечные машины

Преимущество такого типа посудомойки заключается в том, что она не только размещается под столешницей, но и вписывается в дизайн остальных кухонных шкафчиков. Делается это с помощью съемной передней панели, которую можно прикрепить к дверце.

Полностью интегрированные посудомойки

Один из самых дорогих вариантов, но такую посудомоечную машину гости точно не заметят с первого взгляда: вся передняя панель соответствует стилю кухни, а элементы управления прячутся внутри дверцы. Несмотря на то, что дисплей скрыт, многие интегрированные модели подсвечивают пол, чтобы сообщить о конце очистки.

Настольные посудомоечные машины

Если места на кухне не хватает, можно приобрести компактную модель прибора, которую можно приносить и убирать с кухни при необходимости. Это хороший вариант для людей, арендующих жилье.

На что следует обращать внимание при выборе посудомойки?

Конечно, посудомоечная машина имеет одну и достаточно очевидную задачу – мыть посуду. И все же есть несколько важных нюансов, которые обязательно нужно учесть, пишет Consumer reports.

Мощная очистка

Качественная посудомоечная машина должна тщательно очищать посуду – но многие люди не обращают внимания на еще одну важную функцию: она должна ее также сушить. И вот здесь следует обращать внимание на то, способна ли посудомойка качественно высушить пластик – ведь именно с ним чаще всего возникают проблемы.



Посудомоечная машина должна хорошо сушить посуду / Фото Pexels

Тихая работа

Выгоднее всего будет запускать посудомоечную машину ночью, но сделать это не удастся, если она будет очень громкой. Поэтому лучшим вариантом будет искать приборы с минимальным уровнем шума.

Правильные функции

Для того, чтобы посудомоечная машина идеально соответствовала именно вашим потребностям, следует обратить внимание на то, чтобы она сочетала конкретный набор функций. Вот наиболее популярные и важные.

Внутреннее покрытие из нержавеющей стали . Этот материал значительно долговечнее пластика и менее подвержен загрязнению. Поэтому, посудомойка будет служить дольше, а посуда в ней быстрее высыхать.

. Этот материал значительно долговечнее пластика и менее подвержен загрязнению. Поэтому, посудомойка будет служить дольше, а посуда в ней быстрее высыхать. Регулируемая верхняя полка. Некоторые модели предлагают гибкое расположение верхней полки: ее можно опустить или поднять, чтобы разместить большую посуду.

Некоторые модели предлагают гибкое расположение верхней полки: ее можно опустить или поднять, чтобы разместить большую посуду. Датчик загрязнения . Многие современные модели оснащены специальными датчиками, определяющие, насколько посуда загрязнена, чтобы очистить ее максимально качественно с минимальным использованием воды.

. Многие современные модели оснащены специальными датчиками, определяющие, насколько посуда загрязнена, чтобы очистить ее максимально качественно с минимальным использованием воды. Третья полка . В некоторых посудомоечных машинах можно найти дополнительную полку наверху. Она меньше двух других и предназначена для столовой утвари и остальных плоских предметов: крышек от кастрюль, лопаток и тому подобное.

. В некоторых посудомоечных машинах можно найти дополнительную полку наверху. Она меньше двух других и предназначена для столовой утвари и остальных плоских предметов: крышек от кастрюль, лопаток и тому подобное. Фильтр. Это важный элемент посудомоечной машины, что задерживает остатки пищи во время мытья. И большинство из них нужно время от времени очищать вручную, чтобы поддерживать эффективную работу прибора. Впрочем, посудомоечные машины с функцией самоочистки оснащены измельчителем, и вся грязь стекает вместе с водой.



Многие посудомоек имеют дополнительные функции / Фото Pexels

Вот несколько посудомоечных машин, на которые стоит обратить внимание:

Gunter & Hauer SL 6014 – комфортная модель на 14 комплектов посуды с возможностью регулировки верхней полки и опцией дополнительной сушки посуды.

– комфортная модель на 14 комплектов посуды с возможностью регулировки верхней полки и опцией дополнительной сушки посуды. Electrolux ESS64321SX – эта посудомоечная машина может тщательно очистить даже плотно поставленную посуду. Удобные функции дополняют сенсоры воды и инверторный двигатель.

– эта посудомоечная машина может тщательно очистить даже плотно поставленную посуду. Удобные функции дополняют сенсоры воды и инверторный двигатель. Gorenje GV520E15 – это достаточно узкая модель, что идеально подойдет для небольшой кухни. А встроенная система против протечек воды гарантирует полную безопасность.

– это достаточно узкая модель, что идеально подойдет для небольшой кухни. А встроенная система против протечек воды гарантирует полную безопасность. Amica DIM66B7EBOWiEU – надежная посудомоечная машина с функцией дополнительной сушки и возможностью сокращения времени мытья.

– надежная посудомоечная машина с функцией дополнительной сушки и возможностью сокращения времени мытья. Grunhelm GDW 145 MG – компактная модель для небольших квартир, что обеспечит качественное мытье посуды с минимальным использованием ресурсов.

