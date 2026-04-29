Зараз дедалі більше людей відмовляються від дротових навушників та переходять на бездротові, адже вони дарують більше свободи й водночас зовсім не поступаються за якістю звуку. Втім, моделей є чимало, і для того, аби обрати найкращі, варто знати, на що звертати увагу, пише Choice.

Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про навушники з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення. Крім того, для великих покупок, як-от техніка для кухні, на Prom є "Оплата частинами". На маркетплейсі покупки від 200 до 100 000 гривень можна розбити на 2 – 24 місяці.

Які є типи бездротових навушників?

Спочатку слід визначитися, які саме навушники вам потрібні. Основних типів є три, і кожен з них має свої переваги.

Повнорозмірні навушники

Великі бездротові навушники повністю оточують вухо та додатково можуть заглушувати шум. Вони якісно передають звук та не втомлюють вуха. Але існує й недолік – після тривалого носіння вони можуть нагріватися чи поглинати піт. Окрім того, такі навушники є досить великими, що може створити певні незручності під час подорожей.



При виборі повнорозмірних навушників важливо звернути увагу на:

вагу;

хорошу амортизацію;

регулювання натягу;

щільність пружинного ременя, що утримує навушники на голові.

Справжні бездротові навушники

Такі навушники по суті ідентичні до попереднього типу, за винятком того, що вкладки не з’єднані кабелем. Натомість один навушник підключається до пристрою, а тоді надсилає сигнал іншому навушнику, або ж вони синхронізуються через два незалежні сигнали.



Справжні бездротові навушники повністю позбавлені кабелів, і попри зручність у використанні (можна вдягнути лише один навушник, а другий тим часом заряджати), вони більш схильні до перешкод у місцях з великим рухом.

Водночас їх простіше загубити, адже вони маленькі.

Навушники з кістковою провідністю

Цей тип навушників зустрічається не так часто, але якщо ви хочете тримати обидва вуха відкритими для навколишніх звуків, вони можуть стати найкращим варіантом. Навушники з кістковою провідністю не вставляються у вухо, не одягаються на нього і не облягають його, пише Lifewire.



Замість того, аби надсилати звук до барабанної перетинки, вони вібрують на вилиці, що стимулює внутрішнє вухо. Це ідеальний вибір для бігунів, плавців та людей, які слухають музику переважно надворі.

Ось які моделі до 5 000 гривень можна відшукати на Prom:

TWS Y1 – бездротові кісткові навушники, що стануть ідеальним супутником для людей з активним способом життя. Одна з важливих переваг – тривалий час роботи батареї без необхідності заряджання.

– бездротові кісткові навушники, що стануть ідеальним супутником для людей з активним способом життя. Одна з важливих переваг – тривалий час роботи батареї без необхідності заряджання. LULE EL-GT3I – це потужне рішення для офісної роботи, геймерів та стрімерів. Вони можуть працювати автономно до 200 годин та мають вбудований якісний мікрофон.

– це потужне рішення для офісної роботи, геймерів та стрімерів. Вони можуть працювати автономно до 200 годин та мають вбудований якісний мікрофон. BOSE Soundlink – ця повнорозмірна модель ідеально підійде і для подорожей, і для повсякденного використання. М’яка підкладка рівномірно розподіляє вагу, тож навушники є надзвичайно зручними й комфортними.

– ця повнорозмірна модель ідеально підійде і для подорожей, і для повсякденного використання. М’яка підкладка рівномірно розподіляє вагу, тож навушники є надзвичайно зручними й комфортними. AIR 31 – справжні бездротові навушники зі стильним та незабутнім дизайном. Ідеальні для людей, що в пріоритет ставлять зручність.

– справжні бездротові навушники зі стильним та незабутнім дизайном. Ідеальні для людей, що в пріоритет ставлять зручність. Hoco W35 Max – універсальні навушники підтримують і дротове, і бездротове з’єднання.

На що звернути увагу під час вибору навушників?

Термін служби батареї

Час, який навушники можуть працювати між заряджаннями, є особливо важливим, якщо ви багато подорожуєте. Зазвичай повнорозмірні навушники мають довший час роботи від батареї, ніж внутрішньоканальні, і це варто врахувати.

А ось чохол, що постачається зі справжніми бездротовими навушниками, майже завжди має додаткову батарею для заряджання в дорозі.

Управління

Існує кілька варіантів керування, і вибір залежить від особистих вподобань. Іноді кнопки вбудовані в бічну частину навушників, а іноді навушники мають сенсорне керування. Можна також знайти моделі, що поєднують обидва типи управління – зазвичай воно використовується для регулювання гучності, паузи, перемикання пісень та відповіді на дзвінки.

Змінний кабель

Деякі навушники мають кабельний вхід для того, аби можна було перемикатися між дротовим та бездротовим режимами за потреби.

Складання

Обов’язково перед покупкою перевірте, скільки місця навушники займають у складеному вигляді. Це важливо, якщо ви часто буваєте у дорозі та не хочете перевантажувати багаж.

Вимірювання витоку

Повнорозмірні навушники поділяються на відкриті та закриті. Останні мають ззовні міцний корпус, що не пропускає звук. Деякі слухачі надають перевагу більш “повітряному” звучанню відкритої конструкції, адже це дозволяє чути частину зовнішнього шуму.

Та якщо звукоізоляція, конфіденційність та шумопоглинання є важливими для вас, то краще обрати закриту модель.

Мікрофон

Якісний мікрофон у навушниках значно важливіший, ніж може видатися на перший погляд. Саме він дає можливість без проблем відповідати на дзвінки та давати голосові команди без потреби діставати телефон із кишені.

Замінні деталі

У внутрішньоканальних навушниках легко втратити гумові вкладки, а подушечки навколо повнорозмірних навушників з часом зношуються. В якісних навушниках у комплекті одразу йде заміна. В іншому випадку деталі мають бути легкодоступними у магазинах.

