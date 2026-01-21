Утеплення гаража допомагає стабілізувати температуру всередині, в якій буде комфортно перебувати навіть у морози, пише Renuity Home. Для тих, хто проводить в гаражі багато часу, утеплення зробить перебування в ньому значно приємнішим.

Як утеплити стіни гаража?

Саме стіни є ключовим елементом, від яких залежить температура в приміщенні. Матеріал може бути різним, тому варто обирати на свій смак та бюджет.

Скловолоконна ізоляція – бюджетний та простий у монтажі варіант для каркасних стін;

– бюджетний та простий у монтажі варіант для каркасних стін; Жорсткий пінопласт – добре утримує тепло й не боїться вологи;

– добре утримує тепло й не боїться вологи; Напилювана піна – ідеальна для нерівних поверхонь, але потребує професійного встановлення.

Перед монтажем треба очистити стіни, зняти старе покриття й закрити тріщини та щілини герметиком чи монтажною піною. Ізоляцію треба укласти щільно, без стискання. Пінопласт фіксують клеєм чи кріпленням спеціальним. Після утеплення стіни зашиваються гіпсокартоном чи панелями. Вони захистять ізоляцію й нададуть приміщенню охайного вигляду.



Основні поради щодо утеплення гаража / Фото Pexels

Чим утеплити підлогу в гаражі?

Про утеплення підлоги в гаражі всі забувають, але саме вона здатна витрачати значну частину тепла. Найкраще утеплювати підлогу на етапі капітального ремонту, укладаючи жорстку піну під бетонну плиту. В уже готовому гаражі теплоізоляцію можна додати під новий настил чи фанеру. Додаткове тепло може дати спеціальне покриття для підлоги. Воно герметизує бетон, закриває пори й тріщини.

Як утеплити ворота в гаражі?

Для воріт використовують готові ізоляційні панелі чи пінопласт які вставляють у секції воріт. Додатково варто встановити ущільнювачі по периметру, щоб позбутися протягів.

Чим утеплити вікна та двері?

Навіть дрібні щілинки можуть суттєво знизити всі зусилля, тому варто ще й утеплити вікна та двері. Фахівці радять загерметизувати стики, використати утеплювальну плівку для вікон чи замінити однокамерні вікна на енергоефективніші.

