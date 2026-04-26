Йдеться про кухонну фольгу, якою достатньо лише вистелити дно, пише Indian Defence Review. Таке рішення не потребує зусиль, тож помітно спрощує прибирання.

Як використовувати фольгу для ящиків?

Фольга створює своєрідний захисний шар, який вбирає на себе вологу, крихти й інші забруднення. Особливо це актуально для дерев’яних шаф, оскільки матеріал легко вбирає пару під час приготування, що з часом може призвести до деформації чи появи грибка.

Проста підкладка з алюмінієвої фольги допомагає уникнути прямого контакту з вологою.

Придбати фольгу можна на Промі. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Перевагою використання фольги є те, що прибирання займає кілька секунд. Коли поверхня забруднюється, не потрібно нічого відмивати. Достатньо лише прибрати старий шар і покласти новий.

Такий лайфхак є особливо зручним для ящиків зі столовими приборами чи спеціями.



Новий лайфхак набирає популярності

Крім того, фольга має приємний бонус, оскільки відбиває світло, тому такі дрібні речі як мірні ложки чи пакетики стають помітнішими, тож знайти їх набагато легше.

Перед тим як застелити ящик фольгою, його потрібно звільнити й витерти насухо. Тоді відрізати шматок фольги більшого розміру, ніж дно, розмістити по центру й розгладити від середини до країв.Таким чином ви щільно зафіксуєте матеріал й приберете повітряні складки.

У місцях, де зберігаються речі не щоденного вжитку, фольга може залишатися чистою досить довго. А от у ящику зі столовими приборами вона швидше зношується й може пошкодитися вже за кілька тижнів.

Головним орієнтиром є зовнішній вигляд. Якщо поверхня стала вологою, порвалася чи вкрилася плямами, то це знак, що її потрібно замінити на нову.

До слова, фахівці застерігають від приготування в фользі кислих, солоних страв та морепродуктів через ризик потрапляння алюмінію в їжу, пише Real Simple.

Фольгу не рекомендують використовувати в мікрохвильовій печі та для зберігання залишків їжі, а також радять замінювати її склом, керамікою чи пергаментом.

Як фольгою нагострити терку?

Фольга здатна заточити терку за лічені секунди. Потрібно лише взяти невеличкий шматочок, зімнути його й стиснути до утворення невеликої кульки. Тоді цю фольгу достатньо лише натерти на терці.

Завдяки такому простому трюку дрібні леза миттєво стануть гострими. Після виконаної роботи достатньо промити терку від залишків фольги.