Утепление гаража помогает стабилизировать температуру внутри, в которой будет комфортно находиться даже в морозы, пишет Renuity Home. Для тех, кто проводит в гараже много времени, утепление сделает пребывание в нем значительно приятнее.

Читайте также Почему запотевают окна в машине: 90% водителей не знают, что проблема в полу

Как утеплить стены гаража?

Именно стены являются ключевым элементом, от которых зависит температура в помещении. Материал может быть разным, поэтому стоит выбирать на свой вкус и бюджет.

Стекловолоконная изоляция – бюджетный и простой в монтаже вариант для каркасных стен;

– бюджетный и простой в монтаже вариант для каркасных стен; Жесткий пенопласт – хорошо удерживает тепло и не боится влаги;

– хорошо удерживает тепло и не боится влаги; Напыляемая пена – идеальна для неровных поверхностей, но требует профессиональной установки.

Перед монтажом надо очистить стены, снять старое покрытие и заделать трещины и щели герметиком или монтажной пеной. Изоляцию надо уложить плотно, без сжатия. Пенопласт фиксируют клеем или креплением специальным. После утепления стены зашиваются гипсокартоном или панелями. Они защитят изоляцию и придадут помещению опрятный вид.



Основные советы по утеплению гаража / Фото Pexels

Чем утеплить пол в гараже?

Об утеплении пола в гараже все забывают, но именно он способен тратить значительную часть тепла. Лучше всего утеплять пол на этапе капитального ремонта, укладывая жесткую пену под бетонную плиту. В уже готовом гараже теплоизоляцию можно добавить под новый настил или фанеру. Дополнительное тепло может дать специальное покрытие для пола. Оно герметизирует бетон, закрывает поры и трещины.

Как утеплить ворота в гараже?

Для ворот используют готовые изоляционные панели или пенопласт которые вставляют в секции ворот. Дополнительно следует установить уплотнители по периметру, чтобы избавиться от сквозняков.

Чем утеплить окна и двери?

Даже мелкие щели могут существенно снизить все усилия, поэтому стоит еще и утеплить окна и двери. Специалисты советуют загерметизировать стыки, использовать утеплительную пленку для окон или заменить однокамерные окна на энергоэффективные.

Как разморозить лобовое стекло в машине?

Эксперты советуют использовать систему обогрева машины для быстрого размораживания лобового стекла, включив вентилятор и высокую температуру, пишет Express. Для открытия замерзших дверей рекомендуется мягко нажать по периметру, избегая кипятка, и использовать фен или специальные размораживатели замков.

Какие еще есть автомобильные секреты?